Les joueurs dépensent bien plus sur smartphone que sur consoles et PC

Depuis ces dernières années, le jeu mobile connait une expansion record, avec des dépenses réalisées par les joueurs toujours plus importantes. Avec la pandémie, les joueurs n'ont jamais autant dépensé sur des jeux mobile, avec un montant estimé à 136 milliards de dollars pour l'année 2022.

Depuis plusieurs années maintenant, le jeu sur mobile connaît une croissance exponentielle, tant en nombre de joueurs qu'en termes de dépenses réalisées. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019 les joueurs ont dépensé au total pas moins de 60 milliards de dollars sur des jeux mobile. Sur la période de Noël à la même année, un pic à 210 millions de dollars a été atteint, ce qui représentait une augmentation de 431% par rapport aux chiffres enregistrées en 2018 au même moment de l'année.

Or et comme le révèle le dernier rapport de l'International Data Corporation (IDC), le marché du jeu mobile n'a cessé de prendre de l'importance depuis ces deux dernières années, propulsé notamment par la pandémie de Covid-19.

Le jeu mobile rapportera 136 milliards de dollars en 2022

Ainsi pour l'année 2022, le cabinet d'études estime que le jeu mobile devrait rapporter pas moins de 136 milliards de dollars. Au global, les jeux Android et iOS représentent à eux seuls 61% du marché mondial du jeu vidéo. C'est simple, lors du 1er trimestre 2022, les joueurs sur mobile ont dépensé 1,6 milliard de dollars par semaine ! Le marché du PC et des consoles ne sera pas en reste, avec des bénéfices estimées respectivement à 42 et 40 milliards de dollars.

D'ailleurs, IDC s'attend à un bond des ventes de consoles lorsque Microsoft et Sony auront réglé les problèmes autour de la production des PS5 et des Xbox Series X. Au total, l'ensemble du secteur du jeu vidéo devrait peser 222 milliards de dollars en 2022.

A lire également : Nintendo mise tout sur les jeux pour smartphone

Une croissance favorisée par la pandémie

Lexy Sydow, responsable des études de marché pour IDC, s'est entretenue avec nos confrères du site GamesBeat et explique pourquoi le marché mobile est en pleine expansion. “Je pense que le Covid a été le catalyseur, mais les tendances étaient en place, donc je pense que c'est juste le fait que le Covid a permis d'amener plus de personnes dans le monde du jeu vidéo”, estime-t-elle.

Elle poursuit : “Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vraiment joué à un jeu mobile, en soi, et qui l'ont probablement fait pour la première fois durant le Covid. Mais en fin de compte, nous avons vu ce phénomène se développer au fil du temps”.

La responsable ajoute d'ailleurs que le jeu mobile affiche une plus grande diversité de profils de joueurs que sur les autres supports, avec une part importante de joueuses et de baby-boomers. En outre, elle confirme que la puissance croissante des smartphones favorise cet attrait pour le jeu mobile. Il faut dire que certains terminaux comme les Asus ROG 5s et 5s Pro se révèlent être de véritables consoles de poche, pensés et développés avant tout pour le jeu mobile.

Source.: VenturaBeat