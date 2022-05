La date de sortie de The Mandalorian saison 3, la colère des utilisateurs Instagram, c’est le récap

La saison 3 de The Mandalorian sera diffusée à partir de février 2023, Instagram se met à jour et ça ne plaît pas aux utilisateurs, de nouveaux rendus précisent le design de l’iPhone 14 Pro, bienvenue dans le récap de la veille !

Pour le dernier jour de la semaine, les fans de Star Wars ont eu la bonne surprise d’avoir une fenêtre de sortie pour la troisième saison de The Mandalorian. Les aficionados d’Apple, quant à eux, ont pu avoir un nouvel aperçu du design innovant de l’iPhone 14 Pro. Instagram, enfin, s’attire les foudres des utilisateurs après une mise à jour controversée.

On connaît la date de sortie de la saison 3 de The Mandalorian

Enfin presque. C’est une petite fenêtre de sortie que nous a fournie Disney + : la troisième saison de The Mandalorian sera diffusée à partir de février 2023. Rien n’a été précisé à ce sujet, mais on peut s’attendre à ce que la plateforme perpétue la tradition en publiant un épisode par semaine, probablement le vendredi. Concernant le scénario, les informations sont plutôt minces. « Le Mandalorian et Grogu poursuivent leur périple », s’est contenté de dire Lucasfilms. Néanmoins, un retour vers Mandalore est à prévoir à en croire le premier teaser.

Instagram déclenche la colère des utilisateurs avec sa dernière mise à jour

La nouvelle interface d’Instagram est loin de faire l’unanimité. Largement inspirée de TikTok, celle-ci affiche désormais les photos et vidéos en plein écran. Un swipe est nécessaire pour passer au post suivant. Problème, cela ralentit grandement la navigation sur le fil d’actualité, en plus d’imposer des publicités pendant plusieurs secondes. En réponse, les utilisateurs se sont jetés sur Twitter pour fustiger le réseau social, en menaçant de supprimer définitivement leur compte.

Apple tente un nouveau design sur l’iPhone 14 Pro

Une pilule et un poinçon : voici les nouveaux éléments que l’on pourra découvrir sur la partie supérieure de l’écran de l’iPhone 14 Pro. De nouveaux rendus publiés par le leaker Jon Prosser montrent en effet qu’Apple va enfin proposer quelque chose de nouveau dans le design du smartphone à venir. Bien entendu, le poinçon abritera la caméra frontale. La pilule, quant à elle, accueillera tous les capteurs nécessaires à Face ID.

