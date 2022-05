L’iPhone 14 Pro aurait un écran Always-on, le Bitcoin continue sa chute, c’est le récap

Une fuite prédit le premier iPhone avec un écran Always-on, les experts s’inquiètent de la chute du Bitcoin et She-Hulk change d’apparence à la dernière minute, bienvenue dans le récap de la veille !

Hier, l’actualité a été marquée par une fuite de taille pour l’iPhone 14, dont le modèle Pro pourrait être le premier à être équipé d’un écran Always-on. Nous vous avons également parlé de la chute Bitcoin, qui pourrait bien l’amener à passer sous les 20 000 dollars. Enfin, She-Hulk fait encore débat, au point que Disney a été contraint de faire quelques modifications.

L’iPhone 14 Pro sera équipé d’un écran Always-on

Ross Young, leaker renommée et PDG d’une firme d’analyse, prétend qu’Apple pourrait enfin intégrer un écran Always-on à ses iPhone. L’heureux élu serait l’iPhone 14 Pro, tandis que les modèles Max et standard en seront privés. Pour ce faire, la firme de Cupertino opterait pour une dalle LTPO qui permettrait donc d’afficher en permanence des informations comme l’heure, les messages, la météo ou le nombre de mails reçus.

En savoir plus : iPhone 14 Pro – Apple ajouterait enfin un écran Always-on comme sur Android

Le Bitcoin va-t-il repasser sous la barre des 20 000 dollars ?

Après plusieurs semaines de chute vertigineuse, le Bitcoin n’est pas encore sorti d’affaire. Plusieurs experts prédisent déjà que la devise numérique pourrait descendre en dessous des 20 000 dollars, en se référant aux précédentes fluctuations du marché. La cryptomonnaie devra alors atteindre son point le plus bas aux alentours de 15 812,64 dollars, avant de connaître de nouveau une croissance stable.

En savoir plus : Le cours du Bitcoin risque de repasser sous les 20 000 dollars, nouveau crash en vue

Disney+ change le design de She-Hulk au dernier moment pour éviter la polémique

Les fans auront finalement eu raison de Disney. De la même manière que les producteurs de Sonic ont dû changer en urgence le design du hérisson bleu, She-Hulk a vu son apparence légèrement modifiée quelque jour avant la sortie. En cause, le mécontentement de certains spectateurs qui jugeaient l’héroïne trop musclée et pas assez « féminine ». On peut ainsi voir dans une nouvelle version du trailer que ses traits ont été affinés.

En savoir plus : She-Hulk – Disney+ plie devant la pression des fans et rend l’héroïne plus « féminine »