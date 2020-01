Jeux mobile : plus de 60 milliards de dollars dépensés en 2019 sur l’App Store et le Play Store

En 2019, le jeu mobile a réalisé un chiffre d’affaires de 61,7 milliards de dollars dans le monde. Soit une croissance de 12,8 %. Ils représentent 74 % de l’argent générés par les applications mobiles en 2019. La croissance du Play Store est plus importante que celle de l’App Store, creusant le fossé en nombre de téléchargements et réduisant l’écart en termes de revenus.

Très régulièrement, SensorTower publie une étude sur le marché mondial des applications mobiles, combinant Play Store et App Store. Cette étude se divise en deux indicateurs: chiffre d’affaires généré et nombre de téléchargements. Depuis l’avènement des boutiques applicatives, SensorTower n’a jamais enregistré un recul. Et l’année 2019 ne déroge pas à la règle.

Le nombre d’applications téléchargées pour la première fois atteint 114,9 milliards, en croissance de 9,1 % par rapport à 2018. Les revenus générés par les applications (comprenant paiement au téléchargement, achats intégrés et abonnements) atteignent 83,5 milliards de dollars, en croissance de 17 % par rapport à l’année précédente. Vous remarquerez donc que le chiffre d’affaires progresse plus vite que le nombre de téléchargements.

1 dollar sur 5 dépensé dans les jeux vidéo

Les jeux vidéo continuent d’être la catégorie la plus importante, quel que soit l’indicateur. Sur les 83,5 milliards de dollars générés en 2019, 61,7 milliards ont été dépensés dans des jeux. Ce qui correspond à 74 % des dépenses mondiales dans les applications mobiles. Ce chiffre est en croissance de 12,8 %. Une croissance un peu plus faible que celle des applications. Ce qui veut dire que la progression générale est tirée vers le haut par les logiciels non ludiques. Les abonnements au streaming (musique ou vidéo) semblent en être la cause.

Les jeux vidéo représentent 42,1 milliards de téléchargements, en croissance de 9,9 %. Parmi les grands succès de l’année en termes d’audience, c’est le jeu Call of Duty Mobile Mobile qui tire son épingle du jeu sur l’App Store. Contrairement au chiffre d’affaires, la croissance du nombre de téléchargements de jeu est supérieure à la moyenne globale.

Lire aussi : Nintendo limite les achats intégrés dans ses jeux mobiles pour éviter trop de dépenses aux joueurs

Dernière remarque sur cette étude : le Play Store est plus dynamique que l’App Store en 2019, que ce soit en chiffre d’affaires ou en téléchargement. Sur ces deux indicateurs, la croissance de la boutique de Google est supérieure à celle de la boutique d’Apple. Cela veut dire que le Play Store creuse l’écart sur l’audience, ce qui est normal compte tenu de la base installée d’Android. Mais cela sous-entend aussi que l’écart historique de chiffre d’affaires entre l’App Store et le Play Store se réduit un peu plus cette année entre les deux OS. Les utilisateurs d’Android sont donc de plus en plus prompts à dépenser un peu d’argent, que ce soit dans les jeux ou dans les applications non ludiques. Un exemple concret : sur les 900 millions de dollars dépensés par les joueurs de Pokemon Go en 2019, la moitié est généré par ceux qui utilisent une plate-forme sous Android.