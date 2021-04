Les jeux gratuits de PlayStation Plus, la voiture de Xiaomi, l’easter egg de Windows 95, le récap

Sony révèle les jeux gratuits du mois pour les abonnés PlayStation Plus, Xiaomi devance Apple en dévoilant son projet de voiture électrique, Windows 95 cache encore quelques surprises 25 ans après sa sortie… Bienvenue dans le récap de la semaine !

Avec le 1er avril tombant cette semaine, il a fallu se méfier des annonces un peu trop belles pour être vraies. Certaines jolies actualités se sont pourtant révélées véridiques, comme l’arrivée prochaine de Xiaomi sur le marché automobile. Autre bonne nouvelle, Microsoft prévoit d’améliorer l’optimisation de Windows 10 pour les différents usages qui en sont faits. Par ailleurs, son ancêtre Windows 95 continue de surprendre, avec un easter resté caché pendant 25 ans. Enfin, on a découvert les jeux offerts du mois d’avril avec PlayStation Plus, et que les voitures Tesla continue de rouler même avec une batterie vide.

Sony dévoile la liste des jeux gratuits d’avril via PlayStation Plus

La sélection PlayStation Plus du mois d’avril est pour le moins qualitative. Il sera possible dès le 6 avril de télécharger gratuitement Days Gone, le carton post-apocalyptique qui propose de chasser du zombie en chevauchant sa moto rutilante. Sur PS5, le jeu profite depuis peu d’un patch permettant d’y jouer en 4K 60 FPS. On retrouvera également Abe, personnage emblématique de Oddworld Soulstrom, remake de l’original de 1998. Et si vous n’avez toujours pas eu votre dose de morts-vivants, Sony propose enfin Zombie Army 4 Dead War, un jeu d’action coopératif développé par les créateurs de Sniper Elite 4 et prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale.

Windows permet d’optimiser les performances de son PC

La fonctionnalité baptisée Device Usage de la prochaine build de Windows 10 va plaire aux aficionados de l’optimisation. En se rendant dans les paramètres du système d’exploitation, dans l’onglet Personnalisation, on y trouvera plusieurs options disponibles : jeu vidéo, famille, créativité, école, divertissement et entreprise. Il suffira de sélectionner l’utilisation souhaitée pour voir les performances de son PC s’adapter. Revers de la médaille, cette fonctionnalité nécessite que Microsoft collecte des données pour « créer des expériences personnalisées ». On ne connaît pas encore la teneur de ces données.

Xiaomi se lance officiellement sur le marché automobile

La firme chinoise a mis fin aux rumeurs concernant ses ambitions automobiles. Sa voiture électrique est bel et bien en développement, avec Lei Jun, PDG de Xiaomi, à la tête du projet. « Xiaomi espère offrir des véhicules électriques intelligents de qualité pour permettre à tout le monde dans le monde de profiter d’une vie intelligente n’importe quand, n’importe où », a déclaré le constructeur. Ce dernier ne fait pas les choses à moitié, puisqu’il prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars au lancement de la production, pour un total de 10 milliards de dollars sur 10 ans. La voiture qui en découlera sera un SUV électrique, selon certaines sources proches du dossier.

Windows 95 n’a pas encore dévoilé tous ses secrets

Certains secrets sont bien gardés, et cet easter egg trouvé au sein de Windows 95 aurait pu rester sous silence pendant encore longtemps. C’était sans compter sur le hacker Albacore, qui a découvert l’a déniché dans la messagerie mail du système d’exploitation. En se rendant dans la rubrique À propos, en sélectionnant un fichier et en tapant MORTIMER, l’utilisateur verra apparaître la liste des développeurs ayant travaillé sur l’application. Ce n’est d’ailleurs pas la seule astuce cachée dans le code de Windows 95. Une animation similaire s’affiche lorsque l’on renomme un dossier en « The Microsoft Windows 95 Product Team ».

L’indicateur d’autonomie de votre Tesla vous ment

Vous êtes au beau milieu de votre autoroute, et la batterie de votre Tesla est sur le point de vous lâcher ? Pas de panique, vous pourrez rouler pendant encore quelques kilomètres, selon Tesla. C’est en effet ce qu’a répondu le constructeur aux testeurs d’electrek lorsque ceux-ci ont estimé que l’autonomie des véhicules ne parvient pas à atteindre les estimations les plus hautes. D’après Tesla, ces estimations se basent sur les résultats obtenus à l’arrêt total de la voiture, et non au moment où le tableau de bord indique 0 %. La Model 3 de 2021, par exemple, peut rouler 35 km de plus après avoir supposément vidé sa batterie. Si celle-ci alerte plus tôt lorsque l’autonomie touche à son terme, c’est pour des raisons de sécurité, affirment les ingénieurs derrière le dispositif.

Nos tests de la semaine

Beaucoup de “mi » parmi nos tests cette semaine : le Redmi Note 10 Pro, la Mi TV Q1, et la Realme Watch S Pro. Le dernier flagship de Redmi brille par excellent écran AMOLED et par son autonomie irréprochable. Il souffre néanmoins d’un design un peu brut et de l’absence de la 5G, mais surtout de la présence de pub dans sa surcouche, qui s’explique probablement par son prix très agressif : 299 €. La nouvelle TV de Xiaomi, quant à elle, bénéficie d’un écran 75 ” très agréable, qui affiche des couleurs correctes, de toute la connectivité nécessaire et de deux assistants vocaux, pour la modique somme de 1799 €. Enfin, le design de la Watch S Pro est soigné, tandis que son autonomie est très satisfaisante. On regrette le manque d’activités sportives proposées, et quelques bugs d’affichage des notifications. Elle est vendue à 130 €.