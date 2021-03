Windows 10 : une nouvelle option booste les performances de votre PC selon vos usages

Dans sa dernière build, Windows 10 offre une nouvelle fonction qui pourrait se révéler très intéressante pour qui souhaite tirer le meilleur parti de son PC. Il s'agit d'un outil d'optimisation, qui se règle en fonction de l'utilisation faite de l'ordinateur.

Windows 10 est toujours en phase de relooking et d'optimisation, Microsoft continuant à intégrer différentes innovations à son système d'exploitation de manière hebdomadaire. La semaine passée, Microsoft diffusait une nouvelle version de Windows 10, destinée aux bêta-testeurs du programme Windows Insider. Si l'on a pu ainsi y découvrir les nouvelles icônes de l'Explorateur de fichiers, il ne s'agit pas de l'unique innovation sur laquelle Microsoft travaille.

Il est une option qui pourrait se révéler bien plus intéressante qu'un simple relooking de l'Explorateur. Repérée également dans la dernière build, Microsoft a visiblement intégré une nouvelle fonction qui permet d'optimiser les performances du PC en fonction des usages.

Windows 10 propose un outil d'optimisation selon les usages du PC

Baptisée Device Usage, cette fonction permet de tirer le meilleur de son PC en fonction de l'utilisation que l'on souhaite en faire. La fonction est accessible depuis l'outil Personnalisation du module Paramètres. Les options d'optimisation se décomposent de la manière suivante :

Jeu vidéo



Famille : qui permet de traiter avec plusieurs comptes et d'éditer facilement les paramètres de chacun

: qui permet de traiter avec plusieurs comptes et d'éditer facilement les paramètres de chacun Créativité : pour la retouche photo et le montage vidéo

: pour la retouche photo et le montage vidéo École : qui inclut un accès à des options de travail collaboratif

: qui inclut un accès à des options de travail collaboratif Divertissement : navigation, lecture vidéo, réseaux sociaux

: navigation, lecture vidéo, réseaux sociaux Entreprise : suivi des dépenses, gestion des clients, etc.

Notez qu'il est possible de sélectionner plusieurs catégories. Néanmoins, pour activer cette option, puis pour basculer de l'un à l'autre des choix possibles, Microsoft doit accéder à vos données afin de créer des “expériences personnalisées”.

Pour le moment, on ignore quelles sont les données réellement collectées ni dans quelle mesure elles sont exploitées pour que le système tire réellement profit des composants matériels et logiciels du PC de l'utilisateur. On peut néanmoins imaginer que des suggestions s'affichent quant aux réglages à ajuster dans l'OS, et qu'elles proposeront également des applications à télécharger sur le Windows Store. On espère également que Microsoft ne compte récidiver avec les données collectées par Windows 10, mais dont les options de réglage étaient confuses et qui avaient fait grand bruit il y a quelques années.

Cette nouvelle fonctionnalité semble pour le moment réservée à quelques bêta-testeurs seulement. Même en installant la toute dernière Build, rien ne garantit que vous puissiez y avoir accès. Rappelons enfin que cette option n'est pas la seule à faire son apparition dans Windows 10 pour tout ce qui concerne l'optimisation du PC. On sait par exemple que l'éditeur de Redmond travaille sur un lifting du gestionnaire de batterie, ainsi que sur un nouvel outil permettant de s'affranchir des applications inutiles.

Source : Windows Latest