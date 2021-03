Mi TV Q1 : notre prise en main de la TV QLED 4K HDR de Xiaomi à moins 1000 €

Xiaomi confirme l’arrivée en France de la Mi TV Q1, sa première télévision QLED 4K HDR. Un produit impressionnant par sa taille et par son prix. La TV sera en effet proposée à 999 euros. Mais attention, vous n’avez que quelques heures avant que ce montant ne passe à 1799 euros. Qu’est-ce que cela donne en vrai ? Pour répondre à la question, nous sommes allés, Xbox sous le bras, l’essayer chez Xiaomi France. Une prise en main… en vidéo.

Aujourd’hui, Xiaomi annonce l’arrivée en France de la Mi TV Q1. Il s’agit d’une nouvelle télévision très ambitieuse pour la marque, avec de beaux atouts technologiques et, surtout, une très grande différence par rapport aux modèles précédemment proposés dans l’hexagone. Nous pensons notamment à la Mi TV 4S et à la Mi TV 4A.

Avec cette nouvelle télévision, Xiaomi voit plus grand. Plus grand en termes de taille, puisqu’elle mesure 75 pouces. Plus grand en termes de rapport qualité-prix, comme nous le verrons dans cette prise en main. Et plus grand aussi en termes d’ambition. Car Xiaomi, qui est numéro en télévision en Chine, en Inde et en Russie, se rêverait bien une place au soleil en Europe.

Notre prise en main vidéo

Une baisse de 45 % du prix pendant cinq heures seulement !

L’ambition, vous la retrouvez notamment dans le prix. Normalement, la télévision est proposée à 1799 euros. Et compte tenu des prestations, c’est un prix relativement honnête, même si nous aurions aimé un peu plus de soin apporté à certains détails. Le 31 mars 2021, soit aujourd’hui (pour les premiers lecteurs de cet article), la télévision sera lancée à 999 euros. Soit une réduction de 45 % environ. La Mi TV Q1 est presque cédée à moitié prix. Et ce pendant quelques heures : de 19 heures à 23 heures 59. Dans la limite des stocks disponibles. Une vente flash comme Xiaomi en a l'habitude en Chine.

Pour faire connaissance avec la Mi TV Q1, Xiaomi France nous a invité à venir découvrir le produit dans ses locaux. Nous avons naturellement répondu présents. Et nous avons ramené la Xbox Series X de la rédaction pour voir ce que cela peut donner en jeu. L’idée n’était pas de s’installer trop confortablement non plus, mais d’éprouver une première fois les qualités du produit. Nous avons donc pris place, une manette dans une main et la télécommande dans l’autre. Et c’est parti.

Fiche technique

Xiaomi Mi TV Q1 Taille d'écran 75 pouces Technologie d'écran QLED Définition 4K (3840 x 2160 pixels)

HDR10+

Dolby Vision

Taux de rafraichissement 120 Hz

Echantillon colorimétrique 8 bits Interface Android TV (Android 10) Audio 2 haut-parleurs 15 watts

DTS-HD

Dolby Audio

Connectiques HDMI : 3 (dont 1 HDMI 2.1 ARC)

Sortie optique : 1

Entrée audio jack 3;5 : 1

Port USB : 2 (norme 2.0)

Entrée antenne : 1

Entrée satellite : 2

Entrée Composite : 1

Port Ethernet : 1 Connectivité WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

Chromecast

Google Assistant

Amazon Alexa Prix 1799€

promo à 999 € au lancement

Un écran 4K HDR de 75 pouces plutôt agréable

Tout d’abord, parlons de l’écran. Il s’agit d’une grande dalle de 75 pouces, comme nous l’avons signalé. Il n’y a qu’une seule taille proposée. Soit vous avez la place. Soit vous passez votre chemin. La définition de la dalle est évidemment 4K. La luminosité annoncée est de 500 nits. Le taux de rafraichissement atteint 120 Hz. L’échantillon colorimétrique est de 8 bits. L’angle de vue atteint 178°. Et la dalle est certifié HDR10+ et Dolby Vision.

Nous n’avions pas avec nous notre sonde pour mesurer la justesse des couleurs, mais celles-ci nous semblaient plutôt bonnes. En revanche, nous notons que les options de paramétrage de la colorimétrie sont un peu chiches. Vous avez accès à quatre profils d’image : standard, vif (pour plus de contraste), sport et film. Très légèrement plus de finesse dans ces fonctions n’aurait pas été de refus.

De même pour la luminosité : elle nous semble bonne, même si nous pensons que la lumière provenant d’une fenêtre pourrait poser problème s’il fait grand soleil. Concernant la résolution, notre avis est plus mitigé : avec cette diagonale, les pixels se voient davantage. Bien sûr, il faut être très près pour les voir. Nous sommes sûrs qu’une dalle de 85 pouces devrait être 8K aujourd’hui. Sur une dalle de 75 pouces, nous hésitons.

Deux haut-parleurs 15 watts et un SoC quad-core de MediaTek

Après l’image, l’audio. La Mi TV Q1 est équipée de deux haut-parleurs positionnés dans la tranche inférieure. Le son est donc projeté vers le bas et il « rebondit » sur le meuble de télévision pour repartir vers l’extérieur. Nous préférons bien sûr largement une configuration avec une barre de son qui projette les contenus audio vers le spectateur. Chaque haut-parleur dispose ici d’une puissance de 15 watts. Soit 30 watts au total. Notez que la télévision est compatible DTS HD et Dolby Audio. C’est utile si vous associez la Mi TV à des configurations sonores plus musclées.

Côté plate-forme, la Mi TV Q1 est équipée d’un SoC MediaTek quad-core cadencé à 1,5 GHz. Cette plate-forme nous semble relativement standard, mais elle sera parfaite pour faire tourner des applications de SVOD et même un petit VLC. Pour les jeux, préférez jouer avec une vraie console. Le SoC est accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage pour y installer des applications à partir du Play Store. Car, bien évidemment, la Mi TV Q1 est compatible Android TV (ici basé sur Android 10). Si bien que la boutique applicative est accessible.

La richesse de la connectique de la Mi TV Q1 nous semble être dans la bonne moyenne. Ni trop chiche. Ni trop complète. Il y a trois ports HDMI, dont un compatible HDMI 2.1 et ARC (pour contrôler avec la télévision des périphériques compatibles et inversement). C’est sur ce dernier que nous avons branché la console. Grâce à cela, la Xbox Series X a automatique géré ses propres réglages pour s’adapter à la télévision.

Deux assistants vocaux valent mieux qu'un ?

Vous y retrouvez aussi deux ports USB, un port Ethernet, une connectique RGB, une prise antenne TNT et un port pour les cartes d’accès aux bouquets numériques type CanalSat. Pour le son, il y a deux entrées : une prise jack 3,5 mm et une entrée optique. La télévision intègre bien sûr un modem WiFi, ici ac Dual Band, et Bluetooth. Elle est nativement compatible Chromecast, Google Assistant et même Alexa. Les deux assistants vocaux peuvent être appelés depuis le micro de la télécommande.

Parlons justement de la télécommande : elle est relativement simple, avec des touches classiques : pavé numérique, croix directionnelle, touche de contrôle des sources, du volume et des chaînes, etc. Vous y retrouvez des boutons pour naviguer dans le menu Android TV et deux touches dédiées à Netflix et Amazon Prime Video. Ces touches ne sont évidemment pas programmables. Notez que certaines fonctions de la télécommande sont dédiées au marché chinois. Dommage.

Esthétiquement, la Mi TV Q1 présente bien. La coque à l'arrière est en polycarbonate, mais le contour de l'écran est en aluminium. Les bordures autour de l'écran sont très fines. Et l'épaisseur de l'ensemble reste mesurée. Le pied est élégant, malgré sa taille. Il est cependant fait d'une seule pièce. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule position pour le fixer. Et il nous parait quand même assez large. Nous ne sommes pas au niveau de finition d'une Bravia de Sony, comme les modèles XH90 que nous avons testés. Mais la Mi TV Q1 n'a pas trop à rougir de la comparaison.

En conclusion, nous avons apprécié cette première approche de la Mi TV Q1. Il y a beaucoup d’ambition dans ce produit, que ce soit au niveau technique ou esthétique. Certaines options manquent tout de même, notamment au niveau réglage des couleurs, mais cela ne gênera pas si la représentation des couleurs est bonne. Nous aurions aimé un peu plus de soin sur certaines prestations, notamment la localisation des commandes et des fonctionnalités connectées. Sur un produit à 1799 euros, ce genre de petits détails fait tiquer. Mais si vous l'achetez à 999 euros, cela nous semble être une excellente affaire.