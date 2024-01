Netflix est prêt à tout pour gagner des abonnés, la preuve avec ce partenariat inattendu

Netflix vient d'annoncer un partenariat plutôt surprenant avec Carrefour, le géant de la grande distribution. En effet, l'enseigne lance dans deux magasins tests le programme Carrefour Plus, une formule qui permet de bénéficier de réductions sur ses courses et d'un abonnement à la plateforme de streaming.

Alors que Netflix aurait trouvé un nouveau moyen d'ajouter de la publicité sur sa plateforme, le service de streaming vient d'annoncer un partenariat surprenant avec Carrefour. En effet, l'enseigne de grande distribution lance un nouveau programme test dans ses magasins de Rouen et Bordeaux baptisé Carrefour Plus.

Carrefour Plus, l'union surprise de Netflix et Carrefour

L'idée avec cette formule est plutôt simple : pour 5,99 € par mois, les clients de l'enseigne pourront bénéficier d'une réduction de 10 % sur les produits des marques Carrefour, mais aussi d'un abonnement Netflix Standard avec publicité, la fameuse offre lancée en novembre 2022. Carrefour Plus permet également de profiter de la gratuité de la livraison à domicile dès 60 € d'achat.

C'est bien la première fois que le géant du streaming s'associe avec un acteur de la grande distribution pour proposer une telle offre. Néanmoins, ce genre d'association n'est pas nouvelle, puisque Paramount+ et Wallmart ont lancé une formule similaire aux Etats-Unis en 2022.

Pour l'instant, seuls les habitants des agglomérations rennaises et bordelaises peuvent s'inscrire à Carrefour Plus, directement sur le site de l'enseigne ou bien dans l'un des 108 magasins participants. Notez que l'entreprise française ambitionne d'ici la fin 2024 de proposer cette offre dans l'ensemble de ses hypermarchés du territoire. Tout dépendra évidemment du succès du projet.

Un moyen pour Netflix d'aller chercher de nouveaux abonnés

D'après le communiqué de Netflix, ce programme sera mis en valeur par des espaces évènementiels dans 10 magasins qui proposeront des produits dérivés Netflix, des figurines, des t-shirts, des tasses, des sacs et des affiches de séries/films emblématiques de la plateforme comme Stranger Things, La Chronique de Bridgerton, One Piece et Rebel Moon.

“Nous sommes ravis que les clients Carrefour de Bordeaux et Rouen découvrent Netflix à travers le nouveau programme d'abonnement Carrefour Plus. Grâce à ce partenariat, nous espérons rendre nos séries, films et jeux encore plus accessibles à de nouveaux publics”, s'enthousiasme Laurent Uguen, directeur commercial de Netflix France. Avec ce partenariat inédit, Netflix espère pouvoir toucher un nouveau public sur un territoire déjà nettement acquis à sa cause. En effet, la France compte pas moins de 10 millions d'abonnés.