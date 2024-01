Netflix, Disney+ et Apple TV+ ont peut-être trouvé la solution pour contourner la chronologie des médias

La chronologie des médias, cette spécificité française, agace toujours autant les plateformes de streaming. Néanmoins, Netflix, Disney+ et consorts pourraient bien avoir trouvé une méthode astucieuse pour contourner le dispositif et proposer des films pourtant sortis au cinéma directement sur leurs plateformes. Explications.

La chronologie des médias est une spécificité française introduite pour la première fois dans les années 80 pour protéger les intérêts des salles de cinémas face aux chaînes de TV. L'idée étant d'imposer un délai entre la sortie en salle d'un film, et sa diffusion à la télévision. Depuis, la mesure a été modifiée au gré de l'arrivée d'autres supports comme la VHS, les DVD, ou encore depuis quelques années maintenant, les plateformes de streaming.

En février 2022, la chronologie des médias a été revue pour mieux correspondre aux réalités du marché. De nouveaux délais, nettement plus courts, ont ainsi été instaurés. Dans cette nouvelle version, Canal+ est sorti grand vainqueur. La chaîne cryptée doit seulement atteindre 6 mois désormais avant de proposer des films diffusés en salles sur ses ondes. Pour obtenir cette position privilégiée, Canal+ s'est toutefois engagé à investir pas moins de 190 millions d'euros par an dans la production cinématographique hexagonale.

De son côté, Netflix pourra quant à elle ajouter des films à son catalogue 15 mois après leur diffusion en salles. En échange, la plateforme doit investir entre 20 et 30 millions d'euros par an dans le 7e art français. Quant à Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+, le délai fixé est de 17 mois. Et concernant les chaînes gratuites françaises, elles devront patienter 22 mois. Si ces délais ont largement diminué donc (de 36 mois sur l'ancienne version entre 15 et 17 mois aujourd'hui), les plateformes de streaming voient encore la chronologie des médias comme une barrière à abattre… Ou du moins à contourner.

Netflix, Disney+ et Apple TV+ ont trouvé la méthode pour contourner la chronologie des médias

Et bien d'après un article publié par nos confrères de BFM TV, Netflix et consorts pourraient bien avoir trouvé une méthode pour esquiver cette spécificité de la loi française : proposer une version légèrement différente d'un métrage diffusé en salles pour l'ajouter à leurs catalogues. Cette nouvelle version, qui pourrait être considérée comme une Director's Cut (une version longue retravaillée par le réalisateur) ou une Définitive Edition, disposerait d'un autre visa d'exploitation. Sur le papier, il s'agirait d'un autre film que celui diffusé en salles.

Résultat, les plateformes seraient donc en mesure de le proposer directement sur leurs services respectifs sans enfreindre les règles fixées par la chronologie des médias. D'après une source anonyme proche de l'industrie interrogée par BFM, cette méthode exploite “une zone grise” de la législation. Pour rappel, c'est le CNC (Centre nationale du cinéma et de l'image animée) qui attribue les visas d'exploitation au cas par cas. Pour agir de la sorte, il faudrait donc que les plateformes s'assurent de proposer une version différente de celle diffusée en salles. “Il ne faut pas que cette nouvelle oeuvre dure 10 minutes de plus que l'originale, ou que ce soit simplement une volonté de contourner la chronologie des médias”, explique la source.

Une manoeuvre risquée sous peine de se mettre les salles à dos

Pour l'instant, aucune plateforme de streaming n'a osé passer le pas, de peur notamment de déclencher une levée de boucliers massive de la part des exploitants. D'après la source de BFM, de gros acteurs comme Netflix ou Disney, très dépendants des salles de cinéma, ne pourraient pas se permettre d'exploiter cette faille. En revanche, “un acteur plus petit qui ne représente pas une grosse menace pour les salles, comme Apple TV+, pourrait éventuellement le faire”, assure une autre source appartenant à l'un des leaders du secteur du streaming.

Or, de premières rumeurs laissent effectivement entendre que la marque à la pomme pourrait être la première à passer à l'action. Ainsi, il serait question de proposer sur Apple TV+ une version longue de 4 heures de Napoléon, le biopic réalisé par Ridley Scott sorti en fin d'année 2023. Pour rappel, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la version cinéma du film est disponible un peu partout à l'achat et à la location, hormis en France à cause de la chronologie des médias.

Dans le même ordre d'idée, Apple pourrait employer le même procédé pour Killers of the Flowers Moon, le dernier chef d'oeuvre de Martin Scorsese. En proposant une version longue contenant des scènes coupées, le géant américain serait donc en mesure d'ajouter ce film sorti en octobre 2023 sur Apple TV+ en France sans s'embarrasser de la chronologie des médias.

