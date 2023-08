Les iPhone 15 pourraient se recharger beaucoup plus rapidement, à une puissance de 35W

À un mois de la présentation des iPhone 15, les rumeurs continuent d’abonder sur la Toile. Aujourd’hui, le bruit court selon lequel les prochains smartphones d’Apple bénéficieront d’une amélioration notable au niveau de la recharge.

Nous sommes désormais à un peu moins d’un mois de la présentation officielle des iPhone 15. Si nous sommes parvenus à obtenir nombre d’informations concernant la fiche technique et certaines spécificités des smartphones Apple, il reste au moins un aspect sur lequel la politique de la firme californienne est encore floue : la technologie utilisée pour recharger les iPhone.

Si les fabricants chinois de smartphones rivalisent d’innovations pour proposer des recharges toujours plus rapides et puissantes, on ne peut pas en dire autant d’Apple. Avec un chargeur d’une puissance de 35W, les iPhone 14 Pro se rechargent à 100 % en deux heures, à une puissance de pointe de 27 W. On est donc très loin de Xiaomi, qui annonçait un smartphone qui se recharge en 5 minutes à 300 W en début d’année, par exemple.

Certains iPhone 15 bénéficieront d’une puissance de charge supérieure à la génération précédente

La rumeur court selon laquelle Apple va augmenter la puissance de charge de certains modèles d’iPhone 15. Avec une puissance de charge réelle à 35 W, ils devraient se recharger 33 % plus rapidement que leurs prédécesseurs. On n’atteint certes pas les vitesses vertigineuses des marques chinoises championnes en la matière, mais l’amélioration reste notable.

Par ailleurs, on ne sait pas si cette capacité de charge sera disponible sur tous les appareils de la nouvelle série. Bien que tout indique que la firme de Cupertino va enfin implémenter un port USB-C en lieu et place de la prise Lightning, il se murmure que la firme de Cupertino va brider cette dernière pour pousser les clients à acheter des câbles certifiés MFi s’ils veulent profiter de performances optimales. Dans cet océan d’incertitudes, une nouveauté semble (presque) actée : un nouveau bouton d’action va remplacer le commutateur du mode silencieux, sur la tranche de l’iPhone.

Source : 9 To 5 Mac