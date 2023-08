Un iPhone prend feu spontanément et brûle son propriétaire, il porte plainte contre Apple

Sans raison apparente, l'iPhone d'un homme de 47 ans a pris feu dans sa poche de pantalon avant d'exploser. La victime a subi des brûlures et a porté plainte contre Apple.

Les histoires de smartphones qui prennent feu ou qui explosent sont heureusement rares, mais réelles. Pas de favoritisme, toutes les marques sont concernées. Là un modèle Oppo explose dans une poche de pantalon, ici un mobile Samsung prend feu dans un avion… Généralement, les victimes s'en sortent avec quelques brûlures, même si on a déjà vu un cas mortel. Les iPhone ne sont pas épargnés par le phénomène, et c'est justement un téléphone de la marque à la pomme qui est en cause ici.

Premaj Singh, homme d'affaire en immobilier résidant en Inde, est chez lui, dans son fauteuil, quand il voit de la fumée émaner de sa poche de pantalon. Il en sort immédiatement l'iPhone qui s'y trouve et le jette loin de lui, non sans avoir été brûlé au pouce et à la cuisse. Il raconte que l'appareil s'est ouvert en deux et a continué à fumer pendant une douzaine de minutes, comme on peut le voir sur la photo.

Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que l'iPhone semble avoir pris feu sans raison apparente. Dans la majorité des cas, de tels phénomènes se produisent quand le mobile est en charge. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident, qui n'a heureusement pas fait plus de dégâts. Premaj Singh, utilisateur d'iPhone depuis plus de 10 ans, a “perdu foi en l'entreprise”. Il a déposé une plainte contre Apple.

Le modèle précis n'a pas été dévoilé, mais d'après les photos, on peut penser qu'il s'agit d'un iPhone 7 ou 8. On ne sait pas non plus si la victime a modifié d'une quelconque façon son appareil, notamment en remplaçant la batterie par une autre non-officielle. C'est l'une des causes les plus courantes de l'embrasement des téléphones mobiles avec l'utilisation d'un chargeur inadapté.

Source : ETV Bharat