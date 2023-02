Xiaomi dévoile un smartphone qui se recharge en 5 minutes à 300W, nouveau record !

Xiaomi bat régulièrement de nouveaux records de recharge, mais cette fois-ci, le fabricant chinois a pris une grande longueur d’avance sur ses concurrents. Son dernier prototype de smartphone se recharge à 300 W en 5 minutes seulement.

Il y a quelques mois, Xiaomi lançait en Chine une nouvelle série de smartphones abordables Redmi Note 12, qui offraient non seulement un rapport qualité-prix imbattable, mais également la recharge la plus rapide de 2022. En effet, la batterie de 4300 mAh de la version Redmi Note 12 Discovery Edition était capable de se remplir complètement en seulement 9 minutes, grâce à une recharge ultra rapide à 210W.

Ce record a plus récemment été battu par Realme et son GT Neo 5, capable de se recharger à 240W. Une telle puissance permet à sa batterie de 4600 mAh de passer de 0 à 100% en moins de 10 minutes, ce qui est légèrement mieux que Xiaomi. Comme on pouvait s’en douter, le fabricant chinois n’a pas dit son dernier mot, et vient donc de présenter une technologie encore plus rapide.

Le nouveau smartphone de Xiaomi passe de 0 à 100% en 5 minutes seulement

Sur les réseaux sociaux chinois, Redmi a annoncé avoir créé un smartphone spécial avec une petite batterie de 4100 mAh, mais celle-ci se recharge plus rapidement que jamais. La marque de Xiaomi annonce que la recharge rapide atteint les 300W, ce qui permet à la batterie de se remplir complètement en seulement 5 minutes, ce qui constitue un nouveau record dans l'industrie.

Redmi a également publié une vidéo de son smartphone en train de se recharger pour prouver que sa technologie fonctionne. On voit la batterie se remplir à 10% en seulement 43 secondes, à 50% en 2 minutes et 13 secondes et 100% en tout juste 5 minutes.

Concernant la puissance délivrée à l’appareil, elle stagne entre 280W et 290W pendant environ 2 minutes, avant de baisser considérablement. Rien d’anormal de ce côté-là, la puissance maximale n’est généralement maintenue que quelque temps, avant de diminuer pour éviter d’endommager la batterie.

On ne sait pas exactement quand Xiaomi lancera un smartphone avec une telle puissance de recharge, mais on imagine que la prochaine série Redmi Note 13 pourrait inclure un modèle capable de se recharger en moins de 5 minutes.