Apple dévoile une télécommande redessinée pour sa nouvelle Apple TV 4K

Apple a enfin annoncé la sixième génération de l'Apple TV. Tout en gardant le même design, le produit est équipé d’une puce A12 plus puissante que la génération précédente, d’une nouvelle télécommande, et plus encore.

En plus de son nouvel iPad Pro avec un processeur M1 et de son nouvel iMac M1 coloré avec un écran 4,5K, Apple a dévoilé une nouvelle génération d’Apple TV 4K, qui est livrée avec une nouvelle télécommande élégante. Plutôt que d’opter pour un design simple, la télécommande Siri a été entièrement redessinée avec un nouveau pavé tactile et une finition en aluminium 100% recyclé.

La nouvelle télécommande Siri dispose également d'un bouton d'alimentation qui contrôle l'alimentation du téléviseur, et d'un autre pour la mise en sourdine, ce qui en fait la seule télécommande nécessaire pour regarder la télévision. Celle-ci est également compatible avec Siri grâce à un bouton situé sur la tranche, ce qui permettra aux utilisateurs de rechercher facilement des émissions ou des films spécifiques, de contrôler des appareils domestiques intelligents ou encore de consulter la météo du jour. Cette télécommande s’annonce intéressante, mais il est cependant assez étonnant qu’Apple ne permette pas de fixer d’AirTags, les nouveaux trackers d’objets à 35 euros, directement sur celle-ci.

Apple améliore son Apple TV 4K

La nouvelle Apple TV 4K est propulsée par une puce A12 beaucoup plus récente pour des performances accrues. Apple a indiqué que la nouvelle puce permettra de gérer les vidéos HDR avec de hautes fréquences d’images. Cela permet aux contenus d'être lus de manière plus fluide et d'apparaître plus réalistes que sur la génération précédente d'Apple TV 4K. Apple a déclaré qu'elle travaillait également avec les principaux fournisseurs de vidéos qui commencent à diffuser des flux HDR à fréquence d'images élevée, comme NBC, Universal et Fox Sports.

L'Apple TV 4K dispose également d'une nouvelle fonction d'étalonnage des couleurs qui permet aux utilisateurs de superposer leur iPhone à leur téléviseur pour vous aider à ajuster la colorimétrie et obtenir une image correctement calibrée. Cette nouvelle Apple TV 4K vous permettra aussi de visionner du contenu filmé en Dolby Vision avec un iPhone 12 Pro.

La nouvelle Apple TV 4K est disponible en versions 32 Go et 64 Go, qui sont respectivement vendues à 199 euros et 219 euros en France. Le site d’Apple indique que celles-ci seront disponibles en précommande le 30 avril, et que les livraisons débuteront mi-mai.

Source : Apple