Les Galaxy S24 sont ruinés par ce défaut irréparable, les smartphones seront bientôt interdits dans cette ville, c’est le récap’

Samsung ne vous remboursera pas si votre Galaxy S24 présente ce terrible défaut de fabrication, vous ne pourrez bientôt plus utiliser votre smartphone dans les rues de Seine-Port, Disney+ supprime 200 films et séries de son catalogue… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier était la journée des mauvaises surprises, entre un arrêté municipal lunaire, le refus de coopérer de Samsung et la disparition nette et simple de grands films sur Disney+. Petit tour d’horizon de l’actualité tech du 5 février 2024.

Si votre Galaxy S24 présente ce défaut, il est bon à jeter à la poubelle

Le Galaxy S24 a beau être le dernier fleuron de Samsung, celui-ci ne corrige toujours pas l’un des bugs les plus agaçants (et dramatiques) de ses prédécesseurs. À peine quelques jours après son lancement, de nombreux utilisateurs témoignent déjà de l’apparition d’une ligne verte sur leur écran. Problème : Samsung refuse de faire quoi que ce soit à ce sujet. Il s’agit d’un défaut de fabrication et la seule solution et de renvoyer le Galaxy S24 au constructeur puis d’en acheter un nouveau.

En France, une ville va interdire les smartphones

Du moins dans ses rues, ce qui est déjà une décision plutôt radicale à notre époque. Après un référendum local, 54 % des électeurs ont voté « Oui » à la proposition du maire d’interdire l’usage du téléphone portable dans un espace publique ou près des écoles et autres magasins. On notera tout de même que seuls 20 % des habitants se sont déplacés. Que les autres se rassurent : l’arrêté n’a aucune valeur juridique.

Dites adieu à ces 200 films et séries sur Disney+

Ça aurait été gentil de prévenir. Mais visiblement, cela n’était pas dans les plans de Disney+ lorsque la plateforme a retiré pas moins de 176 contenus de sa plateforme du jour au lendemain. Sont concernés la quasi-totalité des productions Disney en live action sortis entre les années 1950 et 1980. Parmi les sacrifiés : La course au trésor, L’espion aux pattes de velours ou encore Le dragon récalcitrant.

