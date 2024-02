Cette ville française va interdire l’utilisation des smartphones dans la rue

Les habitants d'une ville de Seine-et-Marne viennent de se prononcer en faveur de l'interdiction des smartphones dans la rue. Le maire va prendre un arrêté pour officialiser la décision.

La guerre contre les écrans est déclarée. Les enfants sont les premiers concernés par cette bataille que le président de la République compte bien gagner, quitte à employer des mesures assez radicales. En Seine-et-Marne, la ville de Seine-Port n'a pas attendu que le gouvernement agisse. Ses habitants ont voté la “charte communale pour le bon usage des écrans“. Pas de jaloux ici : tous les habitants sont concernés, quel que soit leur âge. Sur les 1530 électeurs que compte la commune, 272 se sont déplacés, soit moins de 20 % d'entre eux. Le “Oui” l'a emporté à 54 %.

Le maire Vincent Paul-Petit s'est exprimé après le résultat : “je m’attendais à un écart plus grand. C’est tellement intrusif. Les gens ont l’impression qu’on se mêle de leur vie. Je ne veux pas ça ! Mais il y a un problème de santé publique. Il faut les aider”. Concrètement, une fois l'arrêté pris, les 2000 habitants de Seine-Port ne pourront plus utiliser leur smartphone devant les écoles, dans les magasins, en marchant dans la rue, ou lorsqu'ils sont plusieurs dans un espace public ou associatif.

La charte encourage aussi les parents à bannir les écrans de toutes sortes au sein du foyer. Les collégiens de la ville se verront prêter un téléphone basique à condition qu'ils ne possèdent pas de smartphone jusqu'au lycée. Une expérience similaire a celle menée dans un établissement américain. Les réactions au vote ne se sont pas fait attendre. “Pas de portable dans l’espace public ? Mais il n’y a rien à Seine-Port pour les jeunes !”, s'insurgent Maxence et Lenka, 18 ans. Le maire a justement promis de construire un espace sportif et un ciné-club destiné aux enfants et adolescents.

Un père de famille est satisfait. “Si les règles sont les mêmes pour tous à Seine-Port, ce sera plus facile pour les parents. Leur enfant ne demandera pas Pourquoi les autres peuvent le faire et pas moi ? Cette charte est une incitation supplémentaire”. Inutile de s'énerver cependant. Un juriste relève que l'arrêté n'a aucune valeur et en effet, aucune sanction ne peut être prononcée à l'égard de celles et ceux qui ne respecteraient pas le texte. Le vote avait surtout pour but de faire parler du phénomène.

Source : Le Parisien