Les excellents écouteurs Samsung Galaxy Buds3 sont bradés sur Rakuten !

On continue avec les meilleures offres Black Friday du moment. Cette fois-ci, c’est Rakuten qui propose les Samsung Galaxy Buds3 à seulement 119,99 euros, soit une baisse d’un tiers du prix de base. Si vous cherchez un modèle d’écouteurs de qualité, parfaitement adaptés pour les smartphones Android et en particulier les modèles Samsung, vous avez de la chance de pouvoir profiter de cette belle affaire.

Après les AirPods 2 à moins de 100 euros chez Darty, voici une nouvelle offre très intéressante sur des écouteurs True Wireless. Mais cette fois-ci, on est sur un modèle plus adapté si vous avez un téléphone Android et encore mieux si vous avez un smartphone Samsung. Il s’agit des Galaxy Buds3. Vous les trouvez normalement au prix de vente conseillé de 179,99 euros. Mais vous pouvez les trouver sur Rakuten pour seulement 119,99 euros, soit une baisse de prix de 60 euros. C’est rare de voir une réduction aussi importante sur un modèle sorti il y a quelques mois à peine. Alors n’hésitez pas trop longtemps si vous ne voulez pas passer à côté de cette aubaine.

GALAXY BUDS3 : LES ECOUTEURS MADE BY SAMSUNG

Avec les Galaxy Buds3, Samsung a décidé de changer complètement le look de sa gamme d’écouteurs. On se rapproche plus ici du style des AirPods avec un format open-type et l’ajout d’une tige qui offre une meilleure tenue dans les oreilles mais qui permet aussi et surtout de contrôler ses contenus audio d’une simple pression. Le boitier a aussi été revu avec notamment un couvercle transparent du plus bel effet.

Mais bien sûr, le nerd de la guerre pour des écouteurs reste la qualité audio. On profite ici d’un son Hi-Fi 24 bits / 96 kHz grâce au codec Samsung Seamless. Le rendu est riche et équilibré grâce à un nouveau haut-parleur de 11mm et d'un diaphragme amélioré. Mais c’est surtout la réduction de bruit active qui va faire la différence, particulièrement dans les environnements sonores bruyants.

D’un point de vue purement technologique, ces nouveaux écouteurs font la part belle à l'intelligence artificielle avec l’arrivée de Galaxy AI. En plus d’améliorer votre expérience musicale et la réduction active du bruit, l’intelligence artificielle embarquée permet de faire de la traduction vocale en temps réel. Vous pourrez donc parler à quelqu’un dans une langue que vous ne connaissez pas et vos écouteurs serviront d’interprète.

Pour le reste, les écouteurs Buds 3 profitent de la technologie Bluetooth 5.4 et ils sont certifiés IP57. Enfin, ils offrent une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d’utilisation avec le boitier de recharge.