Black Friday AirPods 2 : les écouteurs sont à moins de 100 € sur Darty !

Pendant tout le mois de novembre, les sites de e-commerce se bataillent pour proposer les meilleures offres promotionnelles du moment. C’est le moment idéal pour vous équiper à petit prix. Voici un bel exemple avec les AirPods 2 d’Apple qui voient leur prix chuter sous la barre des 100 euros chez Darty.

Les offres à l’occasion du Black Friday se bousculent chez de nombreux revendeurs. Mais avec le déluge de réductions, il est difficile de savoir ce qui est vraiment une bonne affaires. On vous propose une valeur sûre, les AirPods 2 d’Apple. Si vous cherchez d’excellents écouteurs sans fil à petit prix, vous êtes au bon endroit.

Cette deuxième génération d’AirPods coûtaient, au moment de leur sortie, la modique somme de 179 euros. Mais avec la sortie des nouvelles générations, le prix de vente constaté à progressivement baissé aux alentours de 129 euros. Ce qui est déjà un excellent prix pour cette qualité de produit.

À l'approche du Black Friday, vous pouvez les trouver à prix ultra canon ! Darty vient de dévoiler ses offres du Black Friday et les AirPods 2 sont affichés à seulement 99 euros. En plus, vous avez la livraison gratuite en 48 heures ! C'est le bon moment pour vous équiper ou pour offrir un joli beau cadeau de Noël à l'un de vos proches.

AirPods 2 : les meilleurs écouteurs sans fil à moins de 100 euros

En créant les AirPods, Apple a fait un nouveau coup de maître. Avec leur look iconique, leur simplicité d’utilisation et leur son de qualité. Ils se sont rapidement imposé comme les écouteurs sans fil de référence.

Avec cette 2ème génération, la marque à la pomme a encore amélioré le concept. Les AirPods 2 embarquent ainsi la puce H1 pour une connexion stable et rapide mais aussi des capteurs optiques et d’accélération pour détecter si vous les porter ou non. Ils sont ainsi capables d’arrêter automatiquement la musique quand vous les retirez de vos oreilles et la relancer quand vous les remettez. Vous pouvez aussi contrôler la lecture, passer à un morceau suivant ou répondre à un appel en tapotant sur l’écouteur ou en utilisant l’assistant vocal Siri.

Côté autonomie, on profite de 5 heures d’écoute en continue et 24 heures au total avec le boitier de charge Lightning. Ce sont aussi d’excellents écouteurs pour passer ou recevoir des appels puisque les micros sont capables de filtrer les bruits environnants pour réduire les sons désagréables comme le vent ou les voitures qui passent. Last but not least, vous pourrez les utiliser toute la journée sans vous en rendre compte puisqu’ils sont très confortables dans l’oreille et ils ne pèsent que 4 grammes chacun.