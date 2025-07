Une grosse mise à jour pour le casque Sony WH-1000XM6 et les écouteurs WF-1000XM5, avec une nouveauté spécialement pour la France

Sony publie une mise à jour pour le micrologiciel du WH-1000XM6 et des WF-1000XM5. Découvrez toutes les nouveautés.

Sony vient de mettre à jour le firmware de son tout nouveau casque audio WH-1000XM6, ainsi que de ses écouteurs sans fil WF-1000XM5. Grâce à cet update, les deux produits ont désormais accès à un mode de connexion Bluetooth à faible latence. Auparavant, les utilisateurs avaient le choix entre favoriser la qualité audio ou la stabilité de connexion, une troisième option vient s'y ajouter. Le casque et les écouteurs se dotent aussi des modes Accès rapide et Écoute par scène avec Apple Music et YouTube Music.

Le Sony WH-1000XM6 ajoute le français, l'allemand et l'espagnol aux langues prises en charge par la commande vocale. Vous pouvez donc utiliser le contrôle par la voix en français après l'installation de la mise à jour. De plus, vous êtes prévenus si le port USB-C de l'appareil est dégradé à cause de l'eau ou l'humidité.

Sony met à jour ses WH-1000XM6 et WF-1000XM5

Vous pouvez installer les mises à jour depuis l'application mobile Sound Connect (version 12.1.0 ou ultérieure). Voici le détails des nouveautés pour chaque produit :

Sony WH-1000XM6 (2.0.2)

Prise en charge des fonctions suivantes : Ajout de services qui prennent en charge Quick Access et Scene-based Listening Activation du réglage Capture Voice During a Phone Call (Capturer voix appel téléphonique) pour tous les modes Ambient Sound Control (Contrôle son ambiant) Possibilité de choisir parmi trois méthodes de connexion Bluetooth sur certains smartphones : Prioritize Sound Quality (Priorité à la qualité sonore) Prioritize Stable Connection (Priorité à la connexion stable) Low Latency (Faible latence) Ajout du français, de l'allemand et de l'espagnol aux langues prises en charge par la fonction Voice Control (Commande vocale) Ajout de la détection d'humidité sur la borne USB type-C® Amélioration des fonctions de sécurité du logiciel système Amélioration des performances générales



Sony WF-1000XM5 (5.0.2)