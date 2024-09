Plus besoin d’IBAN pour faire des virements via smartphones, ce nouveau système adopté par les banques va simplifier les transferts

L'application Wero, remplaçante de Paylib, arrive en France pour faciliter les paiements entre particuliers. Voici la liste des banques compatibles et la date d'arrivée du service dans chacune d'entre elles.

Paylib, c'est bientôt fini. L'application de virements entre particuliers s'est généralisée à partir de 2019 dans les pays européens, et déjà elle doit céder sa place à une remplaçante. Porté par l'EPI (European Payments Initiative), le système Wero arrive. Après une période de transition déjà entamée, la bascule sera définitive en mars 2025 avec la disparition de Paylib.

“La promesse du service Wero est simple : offrir un portefeuille de paiement mobile unique et sécurisé regroupant à terme toutes les fonctionnalités de paiement nécessaires pour un utilisateur en Europe“, résume l'EPI. Encore faut-il que votre banque joue le jeu.

Voici quand vous pourrez faire un virement via Wero avec votre banque

Au total, 7 banques (et leurs filiales) vont mettre en place Wero. Toutes à l'exception de La Banque Postale (LBP) proposeront un onglet dédié au sein de leur application. Si vous êtes à La Poste, il faudra utiliser l'appli Wero directement en attendant une refonte de celle de LBP. Chaque établissement implémentera l'option à une date différente :

Groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d'épargne) : entre le 2 septembre et le 2 octobre.

(Banque Populaire et Caisse d'épargne) : entre le 2 septembre et le 2 octobre. Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Crédit mutuel, CIC, Monabanq) : entre le 25 septembre et le 6 novembre.

(Crédit mutuel, CIC, Monabanq) : entre le 25 septembre et le 6 novembre. Crédit Agricole (sauf LCL) : 26 septembre.

(sauf LCL) : 26 septembre. BNP Paribas (avec Hello Bank) : à partir du 24 octobre.

(avec Hello Bank) : à partir du 24 octobre. Société Générale : à partir du 24 octobre.

: à partir du 24 octobre. La Banque Postale (via l'application Wero) : 28 octobre.

(via l'application Wero) : 28 octobre. Crédit Mutuel Arkéa : janvier 2025.

Pendant la période de transition, les paiements entre utilisateurs de Paylib et Wero seront possibles, dans un sens comme dans l'autre. Le transfert d'argent est très simple : depuis l'onglet dédié, désignez le bénéficiaire depuis votre liste de contacts, sinon en entrant son numéro de téléphone ou adresse mail. Indiquez le montant et validez.

Wero permettra à terme les paiements sur Internet et chez les commerçants. Pas avant fin 2025 et début 2026 respectivement. Dans les 2 cas, un QR code s'affichera. Il faudra le scanner avec son smartphone et taper le montant (ou confirmer celui qui s'affiche). Plus besoin de donner les numéros de sa carte bancaire sur le Web, à l'instar de PayPal par exemple. Wero sera disponible sur Android et iOS “dès la deuxième quinzaine d’octobre 2024“.

Source : Wero