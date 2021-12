Les AirPod 2 sont encore à un prix irrésistible sur Cdiscount

Les AirPods 2 sont à nouveau à un prix très intéressant sur Cdiscount. L'enseigne a pris l'habitude de le proposer à des tarifs défiant toute concurrence. Les écouteurs sans fil Apple font l'objet d'une réduction indicative de 59 €, puisqu'ils sont affichés à 119,99 € au lieu de 179 €. Mais en réalité, on les retrouve en moyenne dans les alentours de 150 € chez la concurrence.

Il s'agit dans tous les cas d'un excellent bon plan sur les AirPods 2. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction d'au moins 30 €, soit 20% d'économie sur le prix conseillé actuel des écouteurs d'Apple. Pour rappel, ils avaient été lancés à 179 €. Ils sont accompagnés du boîtier de charge filaire qui leur permet d'atteindre 24 heures d'autonomie même si vous vous retrouvez loin d'une source d'alimentation.

Sans le boîtier, l'autonomie de ces écouteurs sans fil est de 5h. Bien qu'ils ne soient plus tout à fait jeunes, les AirPods 2 sont une excellente alternative aux récents AirPods Pro et AirPods 3 pour ceux qui possèdent encore les modèles de première génération. À l'intérieur, on retrouve la puce Apple H1 pour le traitement qu'il faut. Les écouteurs offrent ainsi une qualité sonore de bonne facture et sont compatibles avec les commandes vocales Siri.

Les AirPods 2 offrent plusieurs options ergonomiques qui en font des écouteurs confortables pour un usage au quotidien. L'appairage avec les appareils Apple (iPhone, iPad, Mac, etc.) est rapide et sans effort. Ils savent reconnaître quand vous les placez à l’oreille ou les retirez de sorte à mettre en pause ce que vous écoutez pour économiser la batterie.