La Lenovo Legion Go 2 s’offre un écran OLED somptueux, mais son prix va vous faire tiquer

À l'occasion de l'IFA 2025, Lenovo a dévoilé la Legion GO 2, la nouvelle mouture de sa console portable. Si, dans l'ensemble, celle-ci est une légère amélioration de sa prédecesseure, on notera tout de même la nette upgrade de l'écran, qui passe à de l'OLED. Ce qui explique certainement le prix très salé sur la facture…

L'IFA 2025 a été l'occasion de découvrir une jolie fournie de nouveaux appareils tech, certains très innovants, d'autres plus classiques mais non moins attendues. La prochaine console portable de Lenovo entre dans cette catégorie. En 2023, le constructeur entrait avec fracas sur le marché des consoles/PC portables directement inspirés du Steam Deck avec sa Legion Go. Une proposition qui n'avait franchement pas à rougir face à la concurrence et qui, forte de son succès, appelait forcément une successeure.

Après la Legion Go S arrivée en novembre dernier, c'est donc au tour de la Legion Go 2 de pointer le bout de son nez. Autant le dire tout de suite, les deux consoles sont loin de partager le même prix. Là où la première se veut être la version entrée de gamme, la seconde est clairement son penchant premium – et ça se ressent sur la facture. Au minimum, il faudra compter pas moins de 1000€ pour s'offrir la bête.

Lenovo dévoile sa console portable à 1000€, vaut-elle le coup ?

À ce prix – la Legion Go 2 est de fait la console portable la plus chère du marché à l'heure actuelle – on ose espérer que la fiche technique fait des merveilles. Côté processeur, on retrouve sans surprise le Ryzen Z2 Extreme d'AMD, dont on entendait déjà parler l'année dernière. À noter qu'il existera également une version de la console propulsée par le Z2 standard, ce qui réduira légèrement la facture.

Mais la star du moment est sans aucun doute le tout nouvel écran, qui passe cette fois à l'OLED, chose encore très rare sur le marché. La dalle mesure 8,8 pouces pour une résolution de 1200 – soit légèrement moins que la première Legon Go. Elle gagne toutefois le support de la technologie VRR, avec un taux de rafraîchissement pouvant passer de 34 à 144 Hz.

Sur le même sujet – Ce constructeur historique du jeu vidéo lance sa première console portable de rétrogaming, la Gamestation Go

La batterie a elle aussi eu droit à une jolie upgrade, voyant sa capacité passer de 49,2 Wh à 74 Wh, ce qui reste inférieur à l'Asus ROG Ally X. La console embarque également 32 Go de RAM, ainsi que deux ports USB-4 compatible à la charge 65W et la sortie vidéo Display Port 2.0. Enfin, la console proposera au choix 1 To ou de 2 To de stockage sur son SSD. Elle sera disponible dès le mois de septembre aux prix suivants :