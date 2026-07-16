Starlink V5 : la nouvelle antenne compacte et légère, mais qui ne fait (presque) pas de compromis sur les performances

Starlink annonce une nouvelle antenne d'accès à internet par satellite, la V5. Ce produit qui cherche l'équilibre entre encombrement et performances se positionne entre les Starlink V4 et Starlink Mini.

Starlink V5
Le V4 à gauche, le V5 à droite. Crédit : Starlink

Un nouveau modèle d'antenne rejoint le catalogue de Starlink. Il s'agit du V5, présenté par l'entreprise comme un produit présentant “un format plus compact, un nouveau design allégé, une meilleure efficacité énergétique que le Starlink V4”. Avec ce produit, Starlink cherche à proposer une solution qui soit proche du V4 en termes de performances, tout en réduisant la taille et le poids de ce dernier.

Concrètement, nous avons des débits de pointe descendants qui dépassent les 375 Mbit/s sur le V5, contre plus de 400 Mbit/s pour le V4. La consommation électrique est environ deux fois inférieure sur cette nouvelle itération : 35 à 50 W, contre 75 à 100 W pour le V4. Avec ses 1,1 kg, le V5 est aussi presque trois plus léger que le V4 et ses 2,9 kg. Il prend aussi sensiblement moins de place : 384 mm x 306 mm x 34 mm pour le V5, contre 594 x 383 x 39,7 mm pour le V4.

Starlink V5 : une nouvelle antenne pour couvrir un autre type de besoins

Malgré ses dimensions et son poids qui pourraient en faire une option de mobilité, Starlink précise que le V5 n’est pas conçu pour une utilisation en mouvement. Il ne peut donc pas être utilisé pour remplacer l'usage d'un Starlink Mini, qui pèse pourtant le même poids (et est un peu plus petit).

Le Starlink V5 est livré avec un Pipe Adapter Mount. L'antenne est compatible avec le routeur 2, le routeur 3 et le routeur Mini. L'appareil est actuellement disponible dans une sélection limitée de zones, dont la France ne fait pas encore partie. Il sera progressivement déployé dans de nouvelles zones au fil de l’augmentation de la production, précise l'entreprise.

Rappelons que Starlink ne facture pas directement le matériel, qui ne peut être acquis qu'en souscrivant à une offre d'abonnement. Les formules Itinérance ne proposent pas le V5, uniquement accessible avec les plans Résidentiel. Pour profiter d'une connexion à 375 Mbit/s, l'abonnement Max à 65 euros par mois est obligatoire.


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