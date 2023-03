E3 2023 : Microsoft, Sony, Nintendo snobent le salon, voici la liste complète des absents

L’année 2023 devait signer le grand retour de l’E3 en version physique après plusieurs années d’absence. Toutefois, de nombreux éditeurs ont annoncé leur intention de ne pas être présent sur place. L’E3 2023 ne sera-t-il qu'une coquille vide ?



L’E3 doit faire son grand retour cette année dans une édition physique à Los Angeles. Le salon mythique dédié aux jeux vidéo se tiendra au mois de juin prochain pour la première fois depuis 2019. Malheureusement pour les organisateurs, il ne risque pas d’y avoir grand monde.

De nombreux gros éditeurs devraient être absents cette année. Si certains ont confirmé leur non-venue, d'autres sont encore au centre des rumeurs. Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft… ils snoberont le salon Californien. Cela ne signifie pas pour autant que le mois de juin ne sera pas chargé en annonces.

L’E3 voulait faire de l'édition 2023 sa renaissance

Certains éditeurs préfèrent en effet organiser leur conférence de leur côté. Microsoft, par exemple, va tenir un Xbox Showcase le 11 juin, soit un jour avant le début du salon. Pour sa part, Ubisoft devrait faire ses annonces via son Ubisoft Forward pendant l’été. Quant à Nintendo, on sait que la société préfère organiser des conférences en ligne et les annoncer au dernier moment.

Voici la liste complète des éditeurs qui ne seront pas présents :

Microsoft

Nintendo

Sega

Sony

Tencent

Ubisoft

Pour l’instant, le salon est toujours maintenu pour le mois de juin, mais si E3 il y a, on pourra s’attendre à un show de petite ampleur. Peut-être une chance pour les studios indépendants de capter un peu de lumière ?

2023 devait signer la renaissance du salon. La dernière « vraie » édition date en effet de 2019. En 2020, il avait été l’un des premiers gros événements annulés à cause de l’épidémie de COVID puis il avait fait son retour en 2021 sous une forme entièrement numérique. En 2022, il n’avait tout simplement pas eu lieu.

Un retour difficile, donc, très difficile, dans un marché qui a énormément muté ces dernières années. Le Summer Game Fest de Geoff Keighley, plus moderne et condensé, a pris toute la couverture médiatique. Plus encore, les gros éditeurs préfèrent désormais organiser leur événement à part, afin d’avoir une plus grande maîtrise sur leur communication.