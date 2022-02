Les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro seraient lancés en France le 20 mars 2022

Xiaomi s’apprêterait enfin à commercialiser ses Xiaomi 12, 12X et 12 Pro en Europe, après plusieurs mois d’attente. Le lancement officiel approcherait à grands pas, et nous avons déjà une idée de quand il pourrait avoir lieu.

Cela fait maintenant près de deux mois que Xiaomi a lancé ses nouveaux smartphones haut de gamme en Chine, les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro. Il semblerait que l’arrivée des trois smartphones en Europe approche, comme l’a découvert le leaker @passionategeekz. Celui-ci a posté sur les réseaux sociaux des captures d’écrans de revendeurs qui indiquent que les smartphones seront commercialisés en dehors de Chine « au printemps ».

Le leaker va plus loin en annonçant que le 20 mars serait une date probable pour le lancement des trois appareils. Xiaomi aurait donc choisi d’attendre près de 3 mois avant de lancer ses smartphones à l’international, probablement à cause de la pénurie de composants. Il faut également rappeler que les Xiaomi 12 avaient fait un carton à leur sortie en Chine, établissant de nouveaux records de ventes.

Quels seront les Xiaomi 12 disponibles en Europe ?

D’après les informations du leaker @xiaomiui, on peut s’attendre à ce que le Xiaomi 12X soit disponible en deux versions, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. De son côté, le Xiaomi 12 serait également disponible dans les mêmes configurations. Enfin, le Xiaomi 12 Pro, le modèle le plus onéreux, serait commercialisé avec 8

Go de RAM et 128 Go de stockage, ou avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nous n’aurions donc pas droit à la configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Alors que le lancement aura vraisemblablement lieu dans près d’un mois, nous avons déjà une bonne idée des prix en euros de tous les modèles. On s’attend à ce que le Xiaomi 12 soit légèrement moins cher que le Xiaomi Mi 11 de l’année dernière, qui avait été proposé à 749 euros. En plus de se préparer au lancement des Xiaomi 12 en dehors de Chine, on sait que le fabricant chinois travaille également sur un modèle encore plus haut de gamme pour cet été, le Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier serait propulsé par une nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus.