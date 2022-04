Le Xiaomi MIX FOLD 2 remplacerait le MIX 5 cette année

Xiaomi devrait faire l’impasse sur le Mi Mix 5 cette année, son smartphone phare, sa vitrine technologique. A la place, le constructeur chinois devrait se concentrer sur le MIX FOLD 2, son terminal pliable. Depuis quelques jours, les infos commencent à pleuvoir à son sujet.

Xiaomi a récemment sorti ses modèles 12 et 12 Pro, ses hauts de gamme qui veulent séduire une clientèle exigeante. Mais ce ne sont pas les smartphones les plus premiums de la marque. Alors que nous attendons toujours le 12 Ultra, c’est un autre modèle qui fait parler de lui aujourd’hui : Le Mi Mix 5. Et pour cause : il ne sortirait pas.

Le leaker chinois Digital Chat Station a en effet indiqué qu’il n’y aurait pas de Mi Mix 5 en 2022. Celui-ci serait tout simplement remplacé par le MIX FOLD 2, le terminal pliable de la marque.

Le MIX FOLD 2, le premier smartphone pliable à 360 degrés

Ce cas de figure d’un haut de gamme qui en chasse un autre n’est pas inédit. Il rappelle en effet l’année 2020 de Samsung, où le Galaxy Note 20, haut de gamme historique, a cohabité avec le Z Fold 2. L’année suivante, le Note avait tout simplement disparu des plans de Samsung (remplacé depuis par le S22 Ultra). Ainsi, le MIX FOLD 2 serait la seule vitrine technologique de la firme de Shenzhen. A première vue, il devrait ressembler au Z Fold de Samsung. Toutefois, il embarquerait une différence de taille : il bénéficierait d’un affichage principal capable de se plier à 360 degrés, soit dans les deux sens.

Cet écran serait de 8 pouces (déplié) LPTO2 et d’une définition en 2K. Le leaker indique aussi que l’écran externe qui serait toujours là, serait aussi très différent par rapport au premier modèle de Mix Fold. A l’intérieur du terminal, nous devrions trouver un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Ce terminal devrait arriver très bientôt, puisqu’on parle d’un lancement pour le mois de juin prochain. Cependant, cette commercialisation serait limitée à la Chine, indiquent les fuites. Dommage, puisque nous ne pourrons profiter de ce petit bijou de technologie. Ne reste maintenant qu’à attendre la confirmation officielle de Xiaomi dans les prochaines semaines.