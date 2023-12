Le piratage est favorisé par ces traits de personnalité selon une étude

Une étude montre un lien direct entre certains types de personnalité et la propension à pirater ou non des contenus sur Internet. Cela pourrait orienter les campagnes de sensibilisation contre le phénomène.

Par streaming ou téléchargement direct, le piratage est en augmentation. En conséquence, les gouvernements prennent des mesures parfois drastiques pour lutter contre le phénomène. En parallèle, la question de la sensibilisation est régulièrement remise sur le tapis. À l'origine, les campagnes du genre associent piratage et vol en montrant du doigt celles et ceux qui s'y adonnent. Le méchant, c'est vous. Petit à petit, la vision évolue et si techniquement vous êtes toujours le méchant, l'accent est mis sur les risques informatiques encourus : l'infection par un malware.

Les personnes à l'origine de ces campagnes n'ont pas choisi cet angle d'attaque au hasard. Intuitivement, elles se disent que ça a plus de chances de fonctionner. Et une récente étude pourrait bien leur donner raison. Les chercheurs de 3 universités ont voulu trouver ce qui détermine si les gens vont se servir ou non des sites pirates “risqués”. Pour cela, ils ont fait passer différents tests aux participants, avant de les confronter à des faux sites pirates. Du plus “propre” ou plus douteux, affichant des popups ou des alertes aux malwares.

Certaines personnalités sont plus susceptibles de pirater que d'autres

Pour chaque site, les personnes devaient évaluer le niveau de risque perçu et leur propension à l'utiliser. Autrement dit à prendre des risques. Les résultats finaux vont dans le sens des hypothèses émises. D'abord, plus une personne est cyberdépendante, moins elle sera réticente à l'idée d'utiliser un service pirate vu comme dangereux. La relation est la même pour celles et ceux qui présentent une personnalité sombre, théorie développée en 2002. Elle se caractérise pas la prédominance du narcissisme, du machiavélisme ou de la psychopathie, sans atteindre un niveau pathologique.

L'étude montre aussi que si on averti quelqu'un des possibles malwares, ou s'il possède déjà des connaissances sur les risques informatiques, il sera moins enclin à utiliser un site pirate risqué. Vasilis Katos, professeur d'informatique et co-auteur de la recherche, conclue : “afin de réduire la probabilité qu'une personne consomme du contenu IPTV illégal, nous pouvons nous attaquer à sa dépendance numérique et/ou améliorer son comportement et son hygiène en matière de cybersécurité”. En revanche, aucune solution n'est avancée pour “la partie de la population qui prend des risques et recherche peut-être des sensations fortes […]”.

