Le thermostat connecté Netatmo est quasiment à moitié prix chez Darty

Le thermostat connecté Netatmo voit son prix chuter de 84 € sur Darty grâce à une réduction immédiate de 54 € au panier à laquelle s’ajoute un remboursement de 30 €. Le prix passe ainsi à 96 € au lieu de 180 €. On vous dit comment profiter de cette offre.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous cherchez à remplacer votre vieux thermostat par un modèle intelligent, Darty propose ce bon plan qui tombe à pic. Le thermostat connecté Netatmo, l’un des plus appréciés du marché, est en promo.

Vendu habituellement à 180 €, il est à 96 € en ce moment. La réduction s’applique en deux étapes. S’il est affiché à 179,99 €, son prix passe automatiquement à 126 € quand vous ajoutez le produit au panier. Darty propose ainsi une réduction immédiate de 30%.

Vous pouvez par la suite profiter d’un remboursement de 30 € grâce à l’offre d’ODR que propose Netatmo jusqu’au 1 novembre 2023. Vous trouverez tous les détails de l’ODR en cliquant ce lien.

Les atouts du thermostat connecté Netatmo

Le Thermostat Intelligent de Netatmo fonctionne avec la grande majorité des modèles de chaudières du marché. Que vous utilisiez un dispositif fonctionnant à l’électricité, au gaz, au fioul ou au bois.

Ce modèle apporte tous les avantages d’un thermostat intelligent. Il module la température intérieure suivant différents scénarios pour vous permettre de faire un maximum d’économie. Vous pouvez le contrôler à distance depuis votre smartphone (Android, iOS), programmer des plages ou encore le piloter à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants Alexa et Goole.

En fonctionnant des plages horaires, le chauffage diminue lorsque vous n’êtes pas là et anticipe votre retour à la maison pour un confort optimal dès que vous rentrez. Vous pouvez également activer le mode Absence lorsque vous partez par exemple en vacances. Pour aller plus loin et découvrir encore plus de modèles, n'hésitez pas à lire notre guide d'achat des meilleurs thermostats connectés en 2023.