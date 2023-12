Cybertruck : vous pouvez payer pour faire semblant d’avoir une vitre cassée

Comme si le Cybertruck n'était pas déjà assez cher, Tesla vous propose de payer un autocollant à coller sur une vitre du pickup pour faire croire qu'elle est cassée. Une manière de se moquer d'un test de résistance qui a mal tourné.

C'est la fin des rumeurs, des approximations et autres informations sans fondement. Le Cybertruck est désormais officiel ! Il déçoit sur certains points, notamment son prix. Plus élevé que prévu à cause de la pandémie et de l'inflation, il est tout de même 20 000 $ au-dessus du tarif annoncé en 2019. Idem sur son autonomie. On s'attendait à un pickup pouvant parcourir environ 800 km sur une charge pleine, mais il faudra s'arrêter à une station au bout de 400 km finalement.

Pour le reste, il est très semblable à ce que l'on savait déjà et le Cybertruck est bien le monstre de puissance que l'on attendait. Au final, c'est plutôt du côté des options proposées que la surprise est au rendez-vous. Sur le site de Tesla, où vous configurez votre véhicule, l'une d'elle s'appelle Cybertruck OMFG Decal. Nous vous laissons le soin de chercher par vous-même si vous ignorez la signification du sigle de 4 lettres. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un autocollant à poser sur la vitre arrière côté conducteur uniquement pour obtenir un effet “vitre cassée”.

Tesla vend un autocollant pour faire croire que votre Cybertruck a une vitre cassée

Pour comprendre la référence, il faut revenir en 2019. Lors de l'événement révélant le Cybertruck pour la première fois, le fabricant veut démontrer la résistance de sa carrosserie. Pour ce faire, le designer du véhicule Franz von Holzhausen monte sur scène et assène des coups de batte de baseball sur les portes, qui ne bronchent pas. Vient ensuite le temps de vérifier à quel point les vitres en “Tesla Armor Glass” sont solides. L'homme sort un genre de balle en acier et la jette sur la vitre avant du conducteur, qui affiche un bel impact sans se briser toutefois. La vitre arrière ne s'en sort pas mieux.

C'est donc un fiasco qu'Elon Musk a dû expliquer par la suite. Pendant l'évènement de 2023, le même von Holzhausen a réitéré l'expérience, mais cette fois avec une balle de base-ball qui n'a évidemment pas égratigné le verre. Préférant se moquer de l'échec initial, Tesla vend donc un autocollant en hommage à la vitre brisée par le designer en 2019. Le prix ? 55 $. Sinon, prenez un marteau qui traîne chez vous et obtenez le même effet gratuitement, ça marche aussi.