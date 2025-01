Le SteamDeck n’est plus la seule console portable sous SteamOS, ce célèbre constructeur entre dans la danse

Lenovo a profité du CES 2025 pour présenter de nouveaux venus dans la gamme Lenovo Legion Go. En effet, le constructeur a décidé de lancer deux modèles inédits de consoles portables. Hormis des améliorations sur le plan technique, on retiendra surtout l'intégration de SteamOS, une première.

Souvenez-nous en novembre 2023, Lenovo est entré officiellement sur le marché des consoles portables avec la Legion Go. Cette machine, qui tournait comme de nombreux concurrents sous Windows 11, se distinguait avec son écran LCD QHD+ de 8,8 pouces et sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. L'appareil marquait également sa différence avec ses manettes amovibles, à l'image de la Nintendo Switch.

Lancée il y a un peu plus d'un an, on ne pensait que la Legion Go allait être remplacée aussi vite. Comme le laissaient entendre des rumeurs en novembre 2024, Lenovo avait bien l'intention de compléter sa nouvelle gamme. A l'occasion du CES 2025 de Las Vegas, le constructeur vient tout juste de présenter la Lenovo Legion Go S.

Lenovo lance la Legion Go S, une console portable plus abordable

Pour résumer, cette nouvelle console portable se présente comme une version plus abordable et plus modeste de la Legion Go première du nom. Ainsi, on passe par exemple sur une dalle IPS 1200p de 8 pouces au format 16:10 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 9 pouces QHD+ 144 Hz sur le 1er modèle).

En outre, les manettes amovibles ont disparu, au profit de boutons “fixes” traditionnels. Sous le capot, il embarquera au choix un SoC AMD Ryzen Z1 Extreme (une puce que l'on retrouvait déjà sur la Legion Go), ou bien le dernier processeur Z2 Go d'AMD. Côté mémoire vive, on pourra monter jusqu'à 32 Go de RAM LPDR5X cadencées à 7500 MHz. Fait appréciable, la batterie gagne 5 wh pour passer à 55,5 Wh. De fait, avec un écran moins gourmand, on peut espérer que l'autonomie sera plus importante que celle de la Legion Go. Notez ensuite que la console a perdu du poids au passage, en passant à 730 g au lieu de 854 g.

Sous Windows… ou sous SteamOS !

Mais ce que l'on retiendra surtout avec cette Legion Go S, c'est bien la possibilité d'opter pour deux version bien distinctes : à savoir une mouture dotée de Windows et une autre sous… SteamOS ! Une excellente nouvelle pour les allergiques à l'OS de Microsoft et qui préfèrent SteamOS pour son ergonomie adaptée aux consoles portables. “La Lenovo Legion Go S (8″) – Powered by SteamOS, première collaboration avec Valve, combine la puissance de la Legion Go S avec l'expérience console de SteamOS. Optimisée pour le gaming portable, elle offre des sauvegardes cloud, le Remote Play et un accès complet au Steam Store et à la bibliothèque Steam, permettant une transition fluide entre PC et console”, écrit la marque.

Selon les premières informations partagées par le constructeur, la Lenovo Legion Go S sous Windows sera disponible dès janvier 2025 à partir de 629 € TTC. Concernant la version sous SteamOS, il faudra patienter jusqu'en avril 2025 avant de mettre la main dessus. Quant au prix, Lenovo le communiquera prochainement.