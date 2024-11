Cette concurrente du Steam Deck possède un écran 3D géant de 11 pouces, il va falloir muscler les poignets

Le constructeur chinois Tencent travaille sur une console portable avec écran géant de 11 pouces capable d'afficher des images en 3D. Une taille confortable pour le jeu, mais qui risque de provoquer quelques crampes.

À l'époque, on pouvait jouer des heures au Game Boy et ses nombreuses déclinaisons. Certains d'entre vous ont peut-être passer du temps sur une PS Vita ou une Nintendo DS. Puis les consoles portables ont disparu des étals. C'est paradoxalement l'ordinateur qui les a remises au goût du jour avec l'arrivée du Steam Deck de Valve. Accéder à sa bibliothèque de jeux PC sur une machine compacte a vite séduit les joueurs et la concurrence ne s'est pas laissée distancée.

Vous avez désormais l'embarras du choix : Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw… Difficile de ne pas trouver chaussure à son pied. Mais peut-être que vous trouvez encore les écrans de ces appareils un poil trop petit ? Le constructeur chinois Tencent a entendu vos doléances. Il travaille en ce moment sur la 3D One, une portable dont la dalle affiche une impressionnante diagonale de 11 pouces. Et comme son nom l'indique, la console peut diffuser des images en 3 dimensions.

La console 3D One veut concurrencer le Steam Deck avec un écran de 11 pouces

Repérée par VideoCardz, la vidéo de présentation de la 3D One n'est pas avare en informations. Voici ce qu'elle dévoile sur sa fiche technique :

Écran : 11 pouces, définition de 2 560 x 1 440 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz

: 11 pouces, définition de 2 560 x 1 440 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Intel Core Ultra Lunar Lake, 4 cœurs Lion Cove et 4 cœurs Skymont

: Intel Core Ultra Lunar Lake, 4 cœurs Lion Cove et 4 cœurs Skymont Puce graphique : Intel Arc 140V, 4 cœurs Xe2-LPG.

: Intel Arc 140V, 4 cœurs Xe2-LPG. Mémoire RAM : 32 Go LPDDR5X-8533

: 32 Go LPDDR5X-8533 Stockage : 1 To

: 1 To Batterie : charge de 100 watts

L'écran intègre une technologie de suivi oculaire 3D, plus poussée que le système utilisé à l'époque sur la Nintendo 3DS. Vous noterez qu'une caractéristique fondamentale est absente : le poids de la 3D One. On imagine sans peine qu'il dépasse les 1 kg, ce qui promet des crampes aux poignets. Heureusement, les joysticks sont amovibles, comme sur Switch, permettant de poser la console sur un support et de jouer plus confortablement. Aucune date de sortie et aucun prix n'ont été annoncé.