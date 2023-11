Lenovo lance la Legion Go, une nouvelle rivale du Steam Deck

Lenovo vient de faire son entrée sur le marché des consoles portables avec la Legion Go, qui vient directement se frotter à d’autres références telles que la ROG Ally ou encore le célèbre Steam Deck.

Le Steam Deck a connu plusieurs concurrents depuis sa sortie, que ce soit la ROG Ally d’ASUS ou encore les AYANEO, mais c’est désormais au tour de Lenovo de lancer sa propre console portable, la Legion Go. Comme ses rivales, elle tourne sous Windows 11.

Le Legion Go se distingue notamment par son écran LCD QHD+ de 8,8 pouces avec une définition 2560 x 1600 pixels et sa fréquence de 144 Hz. C’est beaucoup mieux que l’écran FHD+ 120 Hz de la ROG Ally. Lenovo annonce qu’il couvre une large gamme de couleurs avec 97 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, et qu’il prend en charge la saisie tactile à 10 points pour une meilleure expérience de jeu.

Quelle fiche technique pour la Lenovo Legion Go ?

Sous le capot, le Legion Go est alimenté par un processeur AMD Phoenix, une solution personnalisée conçue pour des jeux économes en énergie. Il en résulte des profils TDP inférieurs à ceux des puces Ryzen 7040 standard pour ordinateurs portables.

Le Legion Go arrive en deux versions, l'une avec le Ryzen Z1 Extreme, doté de 8 cœurs Zen 4 et d'une fréquence pouvant atteindre 5,1 GHz, et l'autre avec les APU non Extreme, une variante Zen4 à 6 cœurs avec une fréquence pouvant atteindre 4,9 GHz.

En termes de mémoire et de stockage, le Legion Go offre jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR5X-7500. Le système est disponible avec différentes options de stockage, notamment 512 Go ou 1 To pour le Ryzen Z1 Extreme. Les utilisateurs peuvent également étendre le stockage via l'emplacement pour carte SD, qui prend en charge jusqu'à 2 To de stockage supplémentaires.

Autre nouveauté intéressante sur la console : ses contrôleurs amovibles, qui rappellent la Nintendo Switch. Ces manettes peuvent également fonctionner comme une souris. En outre, l'appareil prend en charge les GPU externes grâce à son connecteur USB Type-C, offrant ainsi aux utilisateurs plus de flexibilité s’ils veulent bénéficier de meilleures performances.

Notons aussi la compatibilité avec le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6E ainsi qu’un port jack 3.5 mm. La bonne nouvelle, c’est que la Lenovo Legion Go est dès à présent disponible en France à un tarif de 799 euros avec la puce Ryzen Z1 Extreme.