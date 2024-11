Lenovo Legion Go : une nouvelle console portable gaming se profile à l’horizon

Le géant technologique Lenovo s'apprête à enrichir sa gamme de consoles portables gaming avec un nouveau modèle prometteur : le Legion Go S. Des références à cet appareil ont récemment été découvertes sur le site de support américain de Lenovo, suscitant l'intérêt de la communauté gaming.

Selon les informations repérées par VideoCardz, le Legion Go S, identifié sous le numéro de modèle ‘8ARP1', intégrera un APU AMD Rembrandt. Cette architecture combine un GPU RDNA 2 et des cœurs CPU Zen 3+, promettant des performances gaming impressionnantes dans un format portable.

Le nom de code ‘8ARP1' nous en dit plus sur les caractéristiques de l'appareil. Le ‘8' suggère un écran de 8 pouces, ‘ARP' fait référence à l'APU AMD Rembrandt, tandis que le ‘1' indique qu'il s'agit de la première génération de cette gamme.

Que sait-on de la Lenovo Legion Go S ?

La connectivité n'est pas en reste, puisqu'un document réglementaire confirme la présence du Wi-Fi 6E, une fonctionnalité déjà présente sur la Legion Go originale. Cette technologie promet une connexion sans fil plus rapide et plus stable, essentielle pour le gaming en ligne.

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de Lenovo. En effet, l'entreprise avait déjà fait parler d'elle le mois dernier avec la mention de deux autres modèles portables gaming et d'un « Legion Go One » rebaptisé. Ces références ont été découvertes dans une brochure pour le Legion Go USB-C Dock, toujours consultable sur Amazon au prix de 54,99 dollars.

Cependant, plusieurs questions restent en suspens. La date de sortie officielle du Legion Go S demeure inconnue, tout comme celle des modèles Legion Go 8AHP2 et Legion Go 8ASP2 également repérés le mois dernier. Les amateurs de gaming portable devront donc encore patienter pour découvrir les spécifications complètes de ces nouveaux appareils.

Dans un marché des consoles portables en pleine expansion, Lenovo semble déterminé à se positionner comme un acteur majeur, aux côtés de concurrents comme Steam et ses Steam Deck. Le Legion Go S pourrait bien être l'atout qui permettra à la marque de se démarquer dans ce segment très disputé, encore faudrait-il que son tarif soit suffisamment intéressant par rapport à ses rivaux.