Ce constructeur historique du jeu vidéo lance sa première console portable de rétrogaming, la Gamestation Go

C’est un grand nom du jeu vidéo qui se lance sur le marché des consoles portables : Atari. En partenariat avec le site MyArcade, la firme a annoncé qu’elle allait présenter sa Gamestation Go au CES de Las Vegas. C’est loin d’être une surprise, puisque la machine avait déjà été teasée par le passé.

Les consoles portables sont revenus à la mode ces dernières années : Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw, Steam Deck… le marché accueillera bientôt un nouveau challenger : la Gamestation Go.

Cette machine a été conçue par Atari en partenariat avec le site américain MyArcade, spécialisé dans les produits rétros. Elle a été annoncée via une vidéo, qui tease une présentation plus complète lors du CES de Las Vegas la semaine prochaine. L’existence de cette machine ne surprend personne, puisqu'un prototype avait déjà été montré lors du CES 2024.

Une console rétro, mais pas plus de détail

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, la console adopte un look assez classique, avec un écran central engoncé dans une manette. Une manette qui dispose de boutons ABXY, L1, R1, L2, R2, d'un stick analogique et d'une croix directionnelle. D’autres boutons intéressants viennent se greffer au produit, comme un bouton molette, utilisé sur les vieilles consoles Atari, mais aussi un pavé numérique.

On peut aussi apercevoir des ports USB Type-C pour des manettes externes, mais aussi un port HDMI pour brancher le terminal sur un écran. Bref, tout ce qu’il faut là où il faut niveau technique. Pour ce qui est du SoC, de la taille et de la définition d’écran, c’est encore un mystère, mais nous aurons toutes les réponses à nos questions lors du CES de Las Vegas.

La grande interrogation reste cependant l’angle que va adopter cette console. Il y a peu de chances que ce soit une console/PC comme l’Ally ou la Legion, puisqu’Atari devrait se tourner vers le rétrogaming, mettant son large catalogue en avant. My Arcade et Atari ont déjà commercialisé une console de salon, la Gamestation Pro, qui disposait de son propre OS et qui embarquait 200 jeux préinstallés. Reste à savoir s’il sera possible de se la procurer en France.