Le SSD interne Crucial MX500 1 To est à petit prix sur Amazon

Le SSD interne 2,5″ Crucial MX500 d'une capacité de 1 To fait l'objet d'un bon plan sur Amazon. Il est possible de s'en équiper à petit prix : 89,99 € au lieu de 100,79 €. Une petite remise de 11 %, toujours bonne à prendre.

Si vous souhaitez acquérir un SSD interne avec une grande capacité de stockage sans vous ruiner, le bon plan Amazon que nous vous proposons pourrait vous plaire. Pour une période indéterminée, le géant du e-commerce propose une petite réduction sur le modèle Crucial MX500 de 1 To. Il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment, à savoir 89,99 € au lieu de 100,79 € en moyenne.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce SSD Crucial MX500 offre des vitesses séquentielles de lecture et d'écriture maximales sont de 560 et 510 Mo/s, de quoi bénéficier d'un système 3 à 4 fois plus rapide qu’avec un disque dur classique. Ce SSD utilise une mémoire NAND TLC 3D de Micron qui lui assure des performance haut de vol alliées à une fiabilité sans failles.

Pour moins de 100 euros, l'acquisition de ce SSD Crucial MX500 permettra de redonner un second souffle à une configuration vieillissante. Après l'avoir installé, votre ordinateur démarrera en quelques secondes, et les transferts de vos fichiers se feront quasi-instantanément. Enfin, vos applications les plus exigeantes s'ouvriront et seront accessibles plus rapidement que lorsque vous utilisiez un disque dur traditionnel.

