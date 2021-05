Le Snapdragon 888+ dévoile sa puissance grâce à un benchmark

Un nouveau chipset haut de gamme est en préparation chez Qualcomm. Un composant inconnu a été vu dans les bases de données d’un célèbre benchmark. Il s’agirait du Snapdragon 888+, version surcadencée du Snapdragon 888 qui équipe tous les smartphones haut de gamme de début 2021. Son arrivée aurait lieu au second semestre 2021.

En 2019, les constructeurs de smartphones ont eu la possibilité, pour la première fois, d’intégrer deux SoC Qualcomm haut de gamme. Le Snapdragon 855 au premier semestre. Et le Snapdragon 855+ au second semestre. La firme américaine a réitéré un an après avec le Snapdragon 865, décliné en version « Plus » quelques mois plus tard. Le ROG Phone 3 fut le premier smartphone à profiter de cette version plus rapide et plus performante.

Avec la sortie du Snapdragon 888, nous nous demandions si Qualcomm réitèrerait cette stratégie en 2021. D’autant plus que les marques spécialisées dans le gaming sur smartphone (Asus, Black Shark, Lenovo, Nubia) ont toutes sorti des smartphones sous Snapdragon 888, avançant pour certaines leur planning de lancement (six mois séparent les lancements des ROG Phone 3 et ROG Phone 5, par exemple). Ce qui jetait alors un doute sur la sortie éventuelle d’une version améliorée du SD888.

Le Snapdragon 888+ apparait chez Geekbench

Il semble pourtant que cela sera bien le cas. Un SoC de Qualcomm prénommé « Lahaina » a été découvert dans les bases de données de Geekbench. Il s’agit d’un SoC optant pour la même construction que tous les autres SoC haut de gamme de Qualcomm depuis le Snapdragon 855 : un coeur très puissant, trois coeurs puissants (mais un peu moins) et quatre coeurs économes en énergie. La fréquence des coeurs ne change que pour le premier : elle passe de 2,84 GHz à 3 GHz. Voilà qui ressemble bien à ce que nous imaginons être le SD888+.

Dans la configuration testée, le SoC est accompagné de 6 Go de RAM et d’Android 11. Le score obtenu par cette configuration est de 1171 points en single-core et de 3704 points en multi-core. C’est 25 % de mieux que le Snapdragon 888 du Find X3 Pro en single-core et 10 % de plus en multi-core. La progression est plus forte en single-core parce que seul le coeur Cortex-X1 est ici utilisé, alors que le test multi-core intègre aussi les autres coeurs qui n’ont pas été modifiés.

Il semble donc bien qu’un Snapdragon 888+ soit en chemin, même si cela n’est pas confirmé. L’apparition du composant dans Geekbench semble confirmer aussi que la mise en production approche. En 2020, Qualcomm a présenté son Snapdragon 865+ le 8 juillet. Nous nous attendons à une officialisation durant l’été, comme cela avait fuité il y a quelques semaines. Et nous sommes curieux de savoir quel constructeur l’adoptera en premier.

Source : Geekbench