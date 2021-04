Snapdragon 888 Pro : le plus puissant des SoC arrive avant la fin de l’année 2021

Qualcomm devrait sortir une nouvelle version de son processeur Snapdragon 888 cette année. Il ne serait pas tellement différent du modèle de base, mais apporterait un surplus de puissance pour rester dans la course face aux processeurs concurrents, Exynos 2100 en tête.

En 2020, Qualcomm avait sorti son Snadpragon 865 Plus, version améliorée de son Snapdragon 865. Il disposait d’une meilleure cadence ainsi que du Wi-Fi 6 E et du Bluetooth 5.2. Le constructeur pourrait refaire la même chose en 2021 avec son Snapdragon 888.

Le Snapdragon 888 est le processeur le plus puissant du catalogue Qualcomm actuellement. Présenté en décembre dernier, il équipe déjà bon nombre de smartphones haut de gamme, comme le OnePlus 9, le Xiaomi Mi 11 ou encore l’Oppo Find X3.

Selon le leakeur chinois Digital Chat Station, très actif sur Weibo, la version améliorée du Snapdragon 888 se nommerait Snapdragon 888 Pro (et non Plus). Il s’agirait du même processeur, mais avec une meilleur cadence afin d’apporter un surplus de puissance.

Le Snapdragon 888 Pro devrait rester au-dessus de la mêlée

Pour le moment, il serait testé par les constructeurs partenaires sur les futurs flagships de cette année. Il devrait toutefois arriver sur le marché dans le courant de l’année, puisque Digital Chat Station évoque le troisième trimestre 2021, soit à partir de juillet. Il est encore trop tôt pour se risquer à évoquer les smartphones équipés, mais on se doute déjà qu’à cette période, les Z Flip 3 et Z Fold 3 seront présentés par Samsung. Pour rappel, le Z Fold 2 sorti en septembre 2020 était équipé d’un processeur Snapdragon 865+.

Le leakeur ne donne pas vraiment plus d’informations sur le SoC, que ce soient les modèles de smartphones concernés ou même ses caractéristiques techniques. Toutefois, l’augmentation de la cadence lui permettrait de gagner un peu en puissance afin de briller dans les benchmarks. De quoi rester au sommet de la chaîne alimentaire. La concurrence est en effet rude, notamment avec les processeurs Exynos de Samsung. Le modèle 2100, qui équipe les Galaxy S21, n’a par exemple pas à rougir de honte face aux performances de son concurrent.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre une officialisation de la part de Qualcomm ainsi que les premiers smartphones équipés.