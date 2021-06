La pénurie de puces va ralentir la production de PC jusqu’en 2022 estime Acer

Acer s'attend à ce que la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie se poursuive au moins jusqu'à l'année prochaine. Privé de semi-conducteurs, le constructeur informatique taïwanais estime que la production de PC portables va tourner au ralenti dans les mois à venir.

Dans la foulée de l'annonce de ses nouveaux PC portables, dont le Predator Triton 500SE, Acer a évoqué la pénurie de composants qui paralyse toute l'industrie de l'électronique. Interrogée par nos confrères du Guardian, Tiffany Huang, co-dirigeante de l'exploitation du groupe Acer, met en avant de sérieux problèmes d'approvisionnement.

En miroir du sous-traitant Foxconn, la cadre s'attend à ce que la pénurie de semi-conducteurs continue au moins jusqu'au premier ou au deuxième trimestre de l'année prochaine. La production de PC portables, dont les nouveaux modèles annoncés récemment, tournera au ralenti pendant cette période. On peut s'attendre à ce que les prochains ordinateurs Acer soient commercialisés en quantités limitées.

Acer ne peut répondre qu'à 50% de la demande de PC dans le monde

“Nous avons une grave pénurie, et ce n'est pas seulement pour s'assurer que chaque famille a un appareil à utiliser, chaque personne doit avoir un appareil pour travailler ou faire de l'éducation” poursuit Tiffany Huang, soulignant que la pandémie, avec l'essor du télétravail et de l'école à domicile, a donné un grand coup de fouet aux ventes de PC portables. Lors du premier trimestre 2021, le marché du PC a enregistré une progression de 53,1% par rapport au premier trimestre 2020.

La hausse de la demande, les difficultés de production et les mesures sanitaires paralysent la chaîne d'approvisionnement d'Acer. Dans ce contexte compliqué, le géant de l'informatique n'est capable de “répondre qu'à 50 % de la demande mondiale”. Acer a été contraint de faire des choix et de se focaliser sur les ordinateurs destinés à l'enseignement, un secteur bouleversé par la crise sanitaire. “Nous avons expédié des millions d'appareils éducatifs l'année dernière et cette année. C'est simplement parce que nous croyons que les gens méritent vraiment de pouvoir continuer à vivre et à apprendre” détaille la dirigeante.

De nombreux grands noms de l'industrie abondent dans le même sens qu'Acer. Si certains prophétisent la fin de la pénurie d'ici début 2022, d'autres s'attendent à plusieurs années de carence de composants. Nvidia, Intel et TSMC s'attendent à être privés de semi-conducteurs jusqu'en 2023.

Source : The Guardian