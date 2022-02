Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power se dévoile enfin dans un premier trailer

La série Le Seigneur des Anneaux a eu droit à sa première bande-annonce. Diffusée durant la finale du Super Bowl, celle-ci maintient le mystère autour de l’intrigue. On retrouve en revanche Elrond et Galadriel, les deux personnages principaux.

Les fans l’attendaient avec impatience, certains ayant même probablement fait une nuit blanche pour être présents au moment de la diffusion. Amazon a en effet opté pour la finale du Super Bowl pour dévoiler la première bande-annonce de sa série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir. Une nouvelle preuve que Prime Video n’hésite pas à mettre les grands moyens pour assurer le succès de sa production. En France, le trailer a donc été rendu disponible au beau milieu de la nuit.

La bande-annonce fait suite à la publication des premières images officielles de la série dans le magazine Vanity Fair. On y découvrait alors en avant-première les visages d’Elrond et Galadriel, les deux personnages principaux de l’intrigue. Sans surprise, on les retrouve donc tous deux dans ce trailer, sans pour autant avoir droit à une ligne de dialogue de leur part.

La bande-annonce de la série le Seigneur des Anneaux ravira les fans de Tolkien

Une femme prononce bien quelques mots au début de la vidéo : « Tu ne t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors ? Il y a des merveilles en ce monde, par delà de nos contrées ». Des phrases qui ne sont pas sans rappeler l’insatiable envie d’aventures de Bilbo. Mais, à ce stade, impossible de savoir avec certitude si c’est Galadriel qui est à l’origine de cette déclaration.

En effet, Amazon maintient un mystère quasi complet sur l’histoire de la série. La plateforme a bien dévoilé son synopsis il y a de cela plus d’un an, mais celui-ci était bien avare en informations et nous n’avons que peu de détails supplémentaires depuis. C’est à peine si l’on sait Les Anneaux de Pouvoir prendra place durant le Second Âge et s’intéressera, entre autres, à la jeunesse d’Elrond.

Sur le même sujet : Le Seigneur des Anneaux — Amazon révèle pourquoi la série coûte 465 millions de dollars

Le trailer est donc avant tout l’occasion d’avoir un premier aperçu de la Terre du Milieu version Amazon. Côté visuels, on sent une très forte inspiration des films de Peter Jackson, ce qui n’est pas vraiment une surprise tant les fans attendent les producteurs au tournant dans ce domaine. On notera toutefois un rendu un poil plus « lisse », probablement dû aux conditions de tournage très différentes par rapport aux films 2001-2003. Pour le résultat final, rendez-vous le 2 septembre 2022.