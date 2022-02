Le Seigneur des Anneaux : découvrez les premières photos de la série Amazon

Vanity Fair a publié un article-fleuve sur la série Rings of Power, le prequel de la saga Le Seigneur des Anneaux que prépare Amazon. La publication est accompagnée d’une douzaine de photos montrant pour la première fois les acteurs qui joueront les principaux protagonistes. Le magazine américain dévoile également quelques informations supplémentaires sur le contenu de la série.

Le 2 septembre prochain, Amazon Prime Video va démarrer la diffusion en streaming de sa série la plus ambitieuse jusqu’à présent : Rings of Power, un prequel à la saga Le Seigneur des Anneaux. Il s’agit de la série la plus chère de l’histoire, puisqu’elle va coûter 465 millions de dollars rien que pour la première saison. Il s’agit même de la production audiovisuelle la plus onéreuse de l’histoire, l’ancien record, détenu par Pirates des Caraïbes 4, étant de 410 millions de dollars.

Lire aussi – Amazon Prime Video : prix, catalogue et appareils compatibles avec le service SVoD

Nous étions évidemment curieux de savoir à quoi pourrait bien ressembler une série aussi onéreuse. Jusqu’à présent, Amazon n’avait diffusé qu’une seule image de la série, ainsi qu’un teaser sans image de la série pour présenter le titre officiel « Rings of Power » (ou les Anneaux de Pouvoir en VF). Aujourd’hui, nous en apprenons beaucoup plus sur la série grâce au magazine américain Vanity Fair. Ce dernier a publié un article-fleuve sur la série et sur les coulisses. Nous en conseillons la lecture à tous les anglophones.

Voici les premières photos de la série Amazon tirée du Seigneur des Anneaux

Cet article est accompagné d’une douzaine de photos qui révèlent pour la première fois les acteurs et certains des personnages que nous retrouverons dans la série. Nous en avons sélectionné trois, dont deux avec Elrond et Galadriel, puisqu’ils seront deux des principaux protagonistes. Mais la série en comptera plus d’une vingtaine de différentes races : elfes, nains et humains notamment, puisque ce sont celles qui recevront les anneaux de pouvoir des mains de Sauron.

Voici donc quelques informations que nous apprenons sur les acteurs. Morfydd Clark jouera donc Galadriel, rôle tenu par Cate Blanchett dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Elle sera la seule à voir arriver le mal et sera rejetée par les autres Elfes. Rappelons que cette série se déroule durant le Deuxième Âge de la Terre du Milieu. C’est-à-dire des centaines d’années avant le Troisième Âge durant lequel se déroulent les aventures de Frodon.

Autre personnage croisé dans le Troisième Âge, Elrond (incarné jusqu’à présent par Hugo Weaving) sera interprété par Robert Aramayo. Sophia Nomvete incarnera Disa, la princesse des Nains. Owain Arthur sera le prince des Nains, Durin IV. Charlie Vickers jouera Halbrand, un humain et un nouveau personnage créé pour la série. Autre personnage inédit : l’Elfe Arondir qui sera joué par Ismael Cruz Cordova. Il aura une romance interdite avec une humaine, Bronwyn, qui sera interprétée par Nazanin Boniadi.