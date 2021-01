Le Seigneur de Anneaux : découvrez le synopsis officiel de la série Amazon

Le synopsis officiel de la série Amazon Le Seigneur des Anneaux vient de faire surface. L'occasion de se plonger une première fois dans l'univers de cette série très attendue.

Vous le savez : Amazon a obtenu les droits pour produire une série dans l'univers du Seigneur des Anneaux pour un montant de 250 millions de dollars. Amazon devra au total produire 5 saisons de cette série dont on ne savait jusqu'ici pas grand chose. Si ce n'est que la plateforme a recruté les réalisateurs de Star Trek 4, sans que l'on sache à ce stade si c'est vraiment une bonne chose…

Néanmoins un nouvel os à ronger vient de tomber : le blog spécialisé The One Ring vient de dévoiler ce que le site présente comme le synopsis officiel de la série. Si cela se confirme, l'intrigue de la série sera temporellement très éloignée des films – et on devrait donc découvrir surtout de nouveaux personnages, avec au final quelque chose qui garde surtout le même parfum que les films.

L'intrigue de la série Le Seigneur des Anneaux se déroulera plusieurs milliers d'années avant celle des films

Voici notre traduction du synopsis :

“La prochaine série Amazon Studio porte à l'écran pour la première fois les légendes héroïques des fables du Second Âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Cette épopée dramaturgique se déroule plusieurs milliers d'années avant les événements des livres de J.R.R. Tolkien Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.”

“L'intrigue emmènera les spectateurs dans une ère dans laquelle de grands pouvoirs se sont forgés, des royaumes ont avancé vers la gloire avant de tomber en ruines, des héros improbables ont été mis à l'épreuve, l'espoir suspendu à un fil plus fin que jamais, alors que les plus grand méchants qui soient jamais sortis de la plume de Tolkien menacent de plonger le monde dans les ténèbres.”

“La série, dont l'intrigue commence dans un temps de paix relative, suit un ensemble de personnages, aussi familiers que nouveaux, dans leur confrontation de la résurgence du Mal dans la Terre du Milieu.”

“Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale elfique de Lindon, en passant par le charme à couper le souffle du royaume insulaire de Númenor, jusqu'aux contrées les plus éloignées de la carte, ces royaumes et personnages vont forger un héritage qui vivra bien après leur départ”.

Pour l'heure, on ne connaît pas plus d'infos, notamment autour de la date de sortie de la série. Selon TheOneRing, le pilote est déjà en post production… mais il en reste une dizaine à produire pour pouvoir lancer la saison 1.

Source : TheOneRing.net