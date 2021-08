Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon dévoile sa date de sortie et une première image officielle

La série dérivée du Seigneur des Anneaux a dévoilé sa toute première image sur Twitter ! Amazon a également annoncé la date de diffusion du premier épisode. Il est prévu pour le 2 septembre… 2022. Il va falloir se montrer patient, très patient.

On l’appelle Le Seigneur des Anneaux par défaut, car elle n’a pas encore de nom officiel. Mais la série dérivée des écrits de Tolkien a désormais une date de sortie. Amazon l’a annoncé dans un tweet dans lequel la première image a aussi été dévoilée.

On espérait la voir arriver en 2021, mais il faudra finalement prendre son mal en patience. Le premier épisode sera en effet diffusé le 2 septembre 2022. C’est loin, mais cela traduit une post production longue et soignée (on l'espère), alors que la série vient seulement de terminer son tournage en Nouvelle-Zélande. On le rappelle, la première saison a un budget de 465 millions de dollars, soit beaucoup plus que la première trilogie, qui elle avait un budget de 285 millions de dollars. Cela n’est pas forcément synonyme de qualité, qu’on se le dise, mais cela montre qu’Amazon veut mettre le paquet et cherche à atteindre le même niveau que les films.

Le site OneRing.net, le mieux informé sur le sujet, précise qu’Amazon veut diffuser la série au rythme d’un épisode par semaine. Une stratégie qui permet de garder l’abonné le plus longtemps possible et de susciter la hype à chaque épisode. Une méthode déjà utilisée sur la saison 2 de The Boys sur Prime Video.

Le Seigneur des Anneaux se passera en partie à Valinor

L’annonce de la date de sortie a été accompagnée par la diffusion d’une première image. On peut y voir un personnage (elfe ?) au milieu d’un paysage enchanteur, avec une citée qui pourrait être Tirion, en Valinor. En effet, les deux arbres Telperion et Laurelin nous indiquent qu’au moins une partie de la série se passera sur les Terres Immortelles.

On ne sait pas quelle sera l’histoire de la série, mais on sait qu’elle se déroulera pendant le second âge de la Terre du Milieu. Il s’agit d’une période riche dans l’univers de Tolkien qui dure environ 3500 ans. Elle débute avec la chute de Morgoth jusqu’à la dernière alliance des hommes et des elfes contre Sauron (guerre que l’on voit dans le prologue de la Communauté de l’Anneau). Elle est notamment marquée par l’avènement puis la chute de Nùmenor, royaume humain et insulaire qui est un peu l’équivalent de l’Atlantide dans les écrits de Tolkien, mais aussi par la création d'un certain anneau…