Sonic 2 : le nouveau trailer tease un affrontement épique contre Knucles

Autre trailer ayant bousculé la finale du Super Bowl, la nouvelle bande-annonce pour Sonic 2 est aussi rythmée qu’endiablée. En effet, le combat contre Knuckles s’annonce épique. On regrette toutefois que Tails ne fasse pas une apparition.



Beaucoup de films et séries très attendus ont pointé le bout de leur nez hier soir, lors de la finale du Super Bowl. Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power s’est dévoilé dans un premier trailer, tandis que d’autres comme Moon Knight en ont profité pour offrir un second aperçu aux fans. Au milieu de tout ça s’est trouvé le deuxième opus des aventures de Sonic.

Paramount a déjà publié une première bande-annonce pour le film, mais, après le succès du premier, on attendait avec impatience d’en savoir un peu plus sur l’intrigue. D’autant que ce deuxième chapitre introduira Tails ainsi que Knuckles aux néophytes de la saga. Et justement, ce dernier fait une apparition remarquée dans ce nouveau trailer.

Sonic vs Knuckles, le nouveau trailer donne l’eau à la bouche

Entre les diverses frasques de Jim Carrey en Dr Robotnik, qui a l’air plus déluré que jamais, c’est donc bien Knuckles qui vole la vedette aux autres personnages. Le rival tout en rouge de Sonic semble plus déterminé que jamais à faire parler ses poings, et le hérisson bleu devra redoubler d’efforts pour venir à bout des plans de son ennemi juré.

Drôle, rythmé et épique, ce nouveau trailer n’a qu’un seul défaut : Tails n’est pas du tout présent. Nombreux sont les fans à être pressés de voir débarquer leur héros favori sur grand écran, et la première bande-annonce semble l’avoir bien compris. Rendez-vous le 6 avril 2022 donc pour voir ce qu’il en est.