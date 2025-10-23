Le Samsung Galaxy S26 pourrait sortir plus tard que prévu, impossible de prédire quand

Différentes sources s'accordent pour dire que Samsung aurait repoussé la date de sortie de ses Galaxy S26. En revanche, personne ne semble savoir avec certitude quand le lancement aura lieu. Les plus optimistes tablent pour février 2026, les plus pessimistes pour le mois de mars.

Décidément, les temps sont durs pour Samsung et son prochain flagship. Les dernières fuites concernant le Galaxy S26 ont en effet reçu un accueil pour le moins mitigé. Entre un choix de couleur loin de faire l'unanimité et une généralisation du processeur Exynos 2600 sur toute la gamme – dont on a encore bien du mal à savoir s'il est plus ou moins performant que le Snapdragon 8 Elite 2, les utilisateurs sont nombreux à se montrer sceptiques face à la prochaine itération du smartphone.

Malheureusement, ce n'est pas la dernière rumeur à date qui va arranger les choses. En effet, d'après le leaker réputé Ice Universe, il semblerait que Samsung ait reporté le lancement des Galaxy S26. Ce dernier ne s'étend pas sur le sujet, ne se risquant pas à présager une nouvelle fenêtre de sortie – et nous laissant donc aller à nos propres suppositions. Jusqu'à maintenant, compte tenu du fait que les Galaxy S24 et Galaxy S25 sont tous deux sortis au moins de janvier, on s'attendait naturellement à une sortie en janvier 2026 pour le nouveau-venu.

Personne ne sait quand sortira le Galaxy S26

De fait, on peut raisonnablement tabler pour un lancement au mois de février. Après tout, cela a été le cas des Galaxy S22 et S23. Samsung ne dérogerait donc pas vraiment à la tradition. Mais ce serait sans compter un récent rapport du média grec TechManiacs, qui, de son côté, va jusqu'à dire que la présentation aurait lieu en mars. Ceci étant dit, comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, ce ne serait pas la première fois que le média se trompe dans ses prédictions.

Autant dire qu'il est très difficile de savoir, à l'heure actuelle, quand sortira le Galaxy S26. L'option la plus sûre est sans doute de tabler sur le mois de février, qui ne dévierait pas des habitudes de Samsung. Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la concurrence. Avec le OnePlus 15 et le prochain Oppo prévus pour la fin de l'année 2024, les constructeurs doivent se frotter les mains d'avoir un plus grand boulevard devant eux.