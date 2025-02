Le Samsung Galaxy S26 pourrait enfin voir son autonomie exploser grâce à ce type de batterie déjà utilisée par les smartphones chinois

Samsung pourrait bien frapper un grand coup avec ses Galaxy S26. La marque envisagerait d’intégrer une nouvelle technologie de batterie, déjà adoptée par plusieurs constructeurs chinois. Résultat : une autonomie bien plus grande sans changer la taille du téléphone. Après des années sans vrai changement, cette évolution pourrait tout changer pour les futurs smartphones haut de gamme de la marque.

L’autonomie a toujours été un critère essentiel pour les smartphones, et certains constructeurs ont pris de l’avance. Des marques comme OnePlus, Honor et Vivo utilisent déjà des batteries au silicium-carbone qui offrent plus d’énergie dans un format réduit. Samsung, en revanche, est resté fidèle aux batteries lithium-ion classiques sur ses Galaxy S25, qui limitent leur capacité entre 4 000 et 5 000 mAh. Malgré les progrès du processeur et des optimisations logicielles, l’endurance des Galaxy S n’a pas réellement évolué depuis plusieurs années.

Ce retard pourrait bientôt être comblé. Un média coréen affirme que Samsung étudie l’intégration des batteries au silicium-carbone dans les futurs Galaxy S26. Cette innovation permettrait d’augmenter la capacité des batteries sans modifier la taille des téléphones. Un responsable de la marque a confirmé qu’elle explore plusieurs options, mais qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. Le principal défi reste la durabilité de ces nouvelles batteries, car leur longévité est encore inférieure à celle des modèles actuels.

Samsung pourrait enfin adopter les batteries au silicium-carbone

Les batteries au silicium-carbone sont une grande avancée. Déjà utilisées par les smartphones chinois haut de gamme, elles permettent d’atteindre 6 000 mAh sur le OnePlus 13 et même 7 050 mAh sur le RedMagic 10 Pro. Cette technologie offre deux avantages : augmenter l’autonomie et réduire la taille des batteries pour laisser plus de place à d'autres composants ou un design plus fin. Actuellement, Samsung limite la capacité de ses batteries à 5 000 mAh sur ses modèles Ultra. Avec cette évolution, un Galaxy S26 Ultra pourrait rivaliser avec les smartphones chinois sur ce point crucial.

Si Samsung décide d’adopter cette technologie, ce serait une révolution attendue pour la gamme Galaxy S. Jusqu’ici, la marque a hésité à opérer des changements majeurs sur ses batteries, notamment en raison des risques liés à la production à grande échelle. En cas de défaut, l’impact serait énorme sur des millions d’appareils vendus dans le monde. Mais face à des concurrents qui proposent déjà des autonomies records, le Galaxy S26 ne pourra plus se contenter du minimum.

Source : fnnews