Les smartphones haut de gamme de 2025 vont corriger tous les soucis d’autonomie

Une nouvelle révolution se profile dans l'industrie des smartphones avec l'arrivée prochaine d'appareils équipés du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 2 et de batteries aux capacités jusqu'alors inédites, selon plusieurs sources fiables du secteur.

D'après le leaker @That_Kartikey sur X, les smartphones premium qui sortiront fin 2025 pourraient intégrer des batteries dépassant les 6000 mAh pour les modèles compacts, et atteignant même 7000 mAh pour les versions haut de gamme. Cette information est corroborée par Digital Chat Station, un informateur reconnu sur Weibo, qui évoque également le développement de smartphones dotés de batteries de 7000 mAh supportant une charge rapide de 120 W.

Cette évolution marque une rupture significative avec les standards actuels. À ce jour, seul le Realme GT 7 Pro, parmi les appareils équipés du Snapdragon 8 Elite, dispose d'une batterie dépassant les 6400 mAh. La majorité des autres modèles se contentant d’environ 6000 mAh, voire beaucoup moins pour le Magic 7 Pro d’Honor ou encore le Galaxy S25 Ultra et sa batterie de seulement 5000 mAh.

La capacité des batteries va s’envoler en 2025

Cette augmentation de capacité serait rendue possible grâce aux avancées technologiques dans le domaine des batteries Silicium-Carbone (Si/C). Cette technologie permet d'accroître considérablement la densité énergétique sans compromettre l'épaisseur des appareils, tout en améliorant la gestion thermique lors de la charge.

La série Xiaomi 16 pourrait être la première à adopter cette nouvelle solution. Ces développements s'inscrivent dans une tendance plus large : alors que la barre des 5000 mAh constituait jusqu'à présent une référence, les constructeurs chinois comme OnePlus et Xiaomi repoussent progressivement les limites vers les 6000 mAh. Le OnePlus 13, notamment, a déjà passé la barre des 6000 mAh cette année.

À plus long terme, Samsung prévoirait aussi d'intégrer des batteries SiC dans sa série Galaxy S26 en 2026, promettant des capacités accrues et des vitesses de charge plus rapides. Cette transition technologique pourrait marquer un tournant majeur dans l'évolution des smartphones, car ces batteries sont pour l’instant principalement réservées à la Chine.

Ces innovations répondent évidemment à une demande croissante des utilisateurs pour une autonomie prolongée, particulièrement avec l'adoption grandissante de fonctionnalités énergivores comme la 5G et l'intelligence artificielle. La course à l'autonomie semble donc loin d'être terminée, et 2025 pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les batteries de smartphones.