Samsung agrandit les batteries de ses Galaxy S26 mais garde le silence sur ce point clé

Les Galaxy S26 Pro et S26 Edge commencent à livrer leurs secrets. Une fuite dévoile une hausse bienvenue de la capacité des batteries.

Samsung prépare une refonte partielle de sa gamme Galaxy S. Le Galaxy S26 Pro viendra remplacer à lui seul les modèles classiques et “Plus” des générations précédentes. Il sera accompagné du S26 Edge et du S26 Ultra, qui resteront au catalogue. L’objectif est de rationaliser l’offre tout en gardant plusieurs options haut de gamme.

Si la plupart des rumeurs se concentraient jusqu’ici sur le modèle Ultra, on commence à en savoir plus sur les deux autres versions. D’après le site Galaxy Club, le Galaxy S26 Pro et le S26 Edge profiteront tous deux d’une batterie un peu plus généreuse que leurs prédécesseurs. De quoi rassurer les utilisateurs qui trouvent souvent l’autonomie trop juste sur les modèles standard. Samsung semble donc miser sur une amélioration progressive plutôt qu’une révolution technique.

Samsung revoit les batteries des Galaxy S26 Pro et S26 Edge sans rien dire sur la recharge

Selon cette fuite, le Galaxy S26 Pro serait équipé d’une batterie de 4 175 mAh, qui serait commercialisée sous la mention 4 300 mAh. C’est un progrès par rapport au Galaxy S25 classique, qui se contentait de 4 000 mAh. De son côté, le S26 Edge passerait à 4 078 mAh, affiché comme 4 200 mAh. Cela représente une hausse modérée, mais bienvenue pour des appareils qui restent souvent limités en autonomie face à la concurrence. Ces nouvelles capacités seraient rendues possibles grâce à un nouveau design des cellules internes, plus compact et générant moins de chaleur. Cette optimisation permettrait aussi de libérer un peu plus d’espace à l’intérieur des smartphones, sans changer leur format.

En revanche, aucun détail n’a fuité concernant les vitesses de recharge. Contrairement au modèle Ultra, qui pourrait atteindre 60 W, le S26 Pro et le S26 Edge restent pour l’instant entourés de mystère sur ce point. Samsung n’a pas encore adopté les nouvelles batteries au silicium-carbone déjà utilisées par certains fabricants chinois. Mais les S26 pourraient tout de même bénéficier d’une meilleure compatibilité avec la recharge sans fil Qi2. L’intégration d’aimants pour des accessoires magnétiques reste peu probable, mais pas totalement écartée.