Vous espériez une grande batterie pour le Galaxy S26 ? Vous risquez d’être déçu

Un leaker connu pour ses informations fiables nous donne la capacité de la batterie qui équipera le futur Galaxy S26 de Samsung. S'il a raison, disons que ce n'est pas vraiment ce que l'on espérait.

Les révélations sur les futurs Galaxy S26 s'enchaînent à mesure que leur présentation officielle approche. Pour rappel, la nouvelle gamme de smartphones Samsung est attendue pour janvier 2026. Ce n'est pas demain, mais dans le monde de la Tech, cela n'empêche pas d'en apprendre plus dès maintenant. Nous parlons ici du Galaxy S26, mais nous devrions dire du Galaxy S26 Pro. Du moins si l'on se fie aux dernières rumeurs disant que le constructeur sud-coréen préparerait une refonte de ses modèles haut de gamme.

Tout comme Apple supprimerait l'iPhone 17 Plus au profit de l'iPhone 17 Air, Samsung pourrait dire adieu au Galaxy S26 standard pour le remplacer par le S26 Pro. Il serait accompagné du Galaxy S26 Edge (qui remplace le S26 Plus) et du Galaxy S26 Ultra. Quoi qu'il en soit, le célèbre leaker Digital Chat Station, habitué à publier des informations fiables, nous donne la capacité de la batterie qui devrait équiper ce S26 Pro.

Le Galaxy S26 n'aura peut-être autant d'autonomie que vous aimeriez

Le Galaxy S25 embarque une batterie de 4 000 mAh. Celle du Galaxy S26 Pro sera certes un peu plus grande, mais de très peu : 4 300 mAh. Sachant que c'est le chiffre que vous verrez inscrit sur la boîte. La capacité nominale est de 4 175 mAh exactement (3 885 mAh pour le S25). L'évolution est donc minime, et il faudra compter sur des optimisations logicielles pour vraiment noter un gain en terme d'autonomie.

Lire aussi – Quelles performances pour les prochains smartphones Samsung ? Ce benchmark du Galaxy S26 Edge nous donne une idée

Sur le réseau social chinois Weibo, Digital Chat Station en profite aussi pour dévoiler la taille d'écran du Galaxy S26. La dalle ferait 6,27 pouces de diagonale exactement. Nous avons encore largement le temps de découvrir la fiche technique des prochains smartphones de Samsung à mesure que les semaines passent. Qui sait ? Il y a peut-être une bonne surprise au niveau de la batterie ou d'un autre élément.