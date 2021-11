Le Samsung Galaxy A73 5G utilisera une caméra 108 MP, mais abandonnera la prise jack

Samsung dévoilera l’année prochaine de nouveaux smartphones de la gamme Galaxy A, et ceux-ci devraient tous abandonner la prise jack, que quelques modèles avaient conservée en 2021. De nouveaux rendus du Galaxy A73 5G ont été dévoilés, confirmant l’absence de la prise casque.

Nos confrères de LetsGoDigital ont dévoilé de nouveaux rendus du Galaxy A73 5G qui devrait être présenté au début de l’année prochaine, ainsi que les caractéristiques du smartphone de milieu de gamme. Le Galaxy A73 5G utilisera un design très similaire à celui du Galaxy A72 de cette année, mais présente une différence majeure : Samsung a décidé d’abandonner la prise jack.

Comme nous l’avions déjà vu sur les rendus du Galaxy A53 5G et ceux du Galaxy A33 5G il y a quelques jours, Samsung va supprimer la prise jack de ses smartphones de milieu de gamme l’année prochaine, mais devrait en contrepartie améliorer d’autres aspects de ses appareils.

Que sait-on du Galaxy A73 5G ?

Selon les informations de LetsGoDigital, le Galaxy A73 5G sera propulsé par un processeur Snapdragon 750G, qui est déjà utilisé dans le Galaxy A52 5G. La puce sera épaulée par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage suivant la configuration choisie.

De plus, le smartphone serait équipé d’un écran Full HD+ AMOLED 120 Hz de 3,7 pouces, contre seulement 90 Hz sur la génération précédente. Le smartphone sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 25 W, soit autant que le Galaxy S21 Ultra haut de gamme.

Côté photo, LetsGoDigital confirme que le Galaxy A73 5G utilisera un capteur principal de 108 MP, une première sur la gamme A de Samsung. Il sera accompagné par trois autres caméras, qui sont pour l’instant inconnues. La partie selfie sera assurée par un capteur de 32 MP logé dans un poinçon au centre de l’écran.

On imagine que le smartphone fonctionnera sous Android 12 avec la surcouche One UI 4, que Samsung a commencé à déployer sur ses Galaxy S21 il y a quelques jours. Le Galaxy A72 avait été commercialisé au mois de mars, mais il faudra probablement attendre un peu plus longtemps avant de voir le Galaxy A73 5G arriver. On ne sait pas non plus à quel prix sera proposé le smartphone, mais son prédécesseur avait été commercialisé à partir de 479 euros.

Source : LetsGoDigital