Galaxy A33 5G : des rendus confirment que Samsung abandonnera la prise jack sur le milieu de gamme

Alors que Samsung n’a toujours pas officiellement évoqué ses smartphones de milieu de gamme de l’année 2022, nous en savons déjà beaucoup à leur sujet. Des rendus du Galaxy A33 5G sont venus confirmés d’importants changements en matière de design.

Seulement quelques jours après avoir partagé les premiers rendus du Galaxy A53 5G, le célèbre leaker OnLeaks est de retour, mais cette fois avec les rendus du Galaxy A33 5G qui sera un peu plus abordable. Selon ses informations, le smartphone proposera un écran FHD+ Super AMOLED de 6,4 pouces. C’est donc une grosse amélioration par rapport au Galaxy A32 5G qui avait été présenté en début d’année, puisque celui-ci n’était équipé que d’un écran LCD. Cependant, l’écran du Galaxy A53 5G conservera une fréquence de 60 Hz, contre 120 Hz pour le Galaxy A52 5G.

À l’avant du smartphone, on retrouvera une encoche pour la caméra frontale, et un menton plutôt imposant pour un smartphone de 2020. De plus, OnLeaks dévoile que le smartphone offrira une configuration à quatre caméras à l’arrière, comme c’était déjà le cas sur son prédécesseur. On retrouve le bouton d’alimentation et les boutons de volume sur le côté droit, et une prise USB-C et un haut-parleur sur la tranche inférieure. Mauvaise nouvelle, Samsung abandonne la prise jack.

Les smartphones de milieu de gamme de Samsung n’auront vraisemblablement plus de prise jack

Comme nous avions déjà pu le voir sur le rendu du Galaxy A53 5G, Samsung s'était jusqu’à présent abstenu de supprimer la prise jack de ses téléphones de milieu de gamme, mais cela semble commencer à changer. Le Galaxy A33 5G va donc abandonner la prise casque, et il en sera certainement de même pour le reste de la gamme. Cela permet aux smartphones d’être un peu plus fins, seulement 8.1 mm d’épaisseur.

Comme nous avions pu le découvrir la semaine dernière sur la feuille de route du géant coréen, Samsung mise beaucoup sur son Galaxy A33 5G, puisqu’il sera produit en 23 millions d’exemplaires en 2022. Le smartphone devrait sortir au mois de janvier, comme le modèle précédent. Il devrait être disponible dans au moins quatre coloris : Noir, Blanc, Orange et Bleu. Pour l’instant, on ne connaît pas son prix, mais le Galaxy A32 5G avait été commercialisé à 279 euros.

Source : 91mobiles