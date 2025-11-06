Le Samsung Galaxy 26 Ultra serait finalement très décevant sur la partie photo, mais pourrait se rattraper sur ce point

Une nouvelle fuite concernant le Galaxy S26 Ultra laisse entendre que la partie photo du smartphone ne présentera pas de grosses améliorations par rapport à son prédécesseur. En revanche, le flagship pourrait surprendre en répondant enfin aux attentes des utilisateurs sur un point précis.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du design sur Galaxy S26 Ultra, dont la principale nouveauté est à chercher du côté de ses angles beaucoup plus arrondis que ceux de son prédécesseur – mais moins que ceux de l'iPhone 17 Pro Max. Les fuites sur sa fiche technique, en revanche, sont pour l'heure beaucoup plus discrète. Un manque qu'est venu combler le leaker yawn sur son compte X (anciennement Twitter).

Celui-ci s'est en effet proposé de révéler les détails techniques de la partie photo du prochain flagship de Samsung. Ces derniers mois, les informations à ce sujet ont été pour le moins contradictoires. Quand certains affirment que le smartphone aura droit à un tout nouveau capteur géant fabriqué par Sony, tandis que d'autres se veulent plus mesurer. Or, si l'on en croit effectivement yawn, mieux vaut ne pas s'attendre à une révolution ce point.

Pas de grosses améliorations en vue pour la partie photo du Galaxy S26 Ultra

D'après le leaker, nous devrions retrouver les mêmes capteurs photo que sur le Galaxy S25 Ultra. Son successeur aurait ainsi droit à un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un telephoto x3 de 12 MP et un périscope de 50 MP. Autrement dit, seul le capteur telephoto aurait droit à une petite amélioration. Le leaker n'a toutefois pas précisé l'ouverture de tous ces capteurs. Or, il se murmure que le capteur principal aurait une plus grande ouverture sur le Galaxy S25 Ultra, ce qui serait déjà ça de pris.

Sur le même sujet – Samsung Galaxy S26 Ultra : ce choix controversé du constructeur va diviser les utilisateurs, pourtant c’est probablement une bonne nouvelle

Rien de bien enthousiasmant donc sur la partie photo. Fort heureusement, d'après d'autres fuites, il semblerait que le flagship recevrait tout de même une upgrade de taille. Alors que le modèle Pro serait de nouveau limité à une charge 25W, le modèle Ultra aurait droit à une charge adaptative plus puissante. De 0 à 15%, le smartphone se chargera à 55W, puis à 45 W jusqu'à 70%. De quoi augmenter significativement la vitesse de charge.

https://twitter.com/chunvn8888/status/1986260174102012350